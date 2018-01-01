الجماهير الفرنسية تطالب بطرد متسابقة سورية من برنامج ذو فويس بسبب تدوينتها المسيئة لفرنسا ﻿

طالبت الجماهير الفرنسية من إدارة برنامج اكتشاف المواهب الغنائية « ذو فويس » بطرد المشاركة الفرنسية من أصول سورية منال ابتسام وذلك بسبب تدوينة نشرتها سنة 2016 تقول فيها « الحكومة هي الإرهاب » وذلك على

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طالبت الجماهير الفرنسية من إدارة برنامج اكتشاف المواهب الغنائية « ذو فويس » بطرد المشاركة الفرنسية من أصول سورية منال ابتسام وذلك بسبب تدوينة نشرتها سنة 2016 تقول فيها « الحكومة هي الإرهاب » وذلك على خلفية الأعمال الإرهابية التي هزت نيس.

وفي هذا الصدد، قالت المشاركة التي فاجأت الجميع بصوتها الجميل، عبر حسابها على الفيسوك « لقد تمت إعادة نشر تدوينة لي يعود تاريخها لسنة 2016، إنني كنت حزينة وخائفة عندما كتبتها نظرا لتواجد عائلة لي بمكان الحادث، وبعد مرور السنين لقد نضجت وأطلب السماح منكم ».