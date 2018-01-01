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حصري..إصابة نجم الوداد قبل الديربي

بتاريــخ : 9 فبراير 2018 / 00:01 حصري..إصابة نجم الوداد قبل الديربي | سبور
حصري..إصابة نجم الوداد قبل الديربي
علمت ''شوف تيفي'' من مصدر مطلع أن وليد الكرتي لاعب فريق الوداد البيضاوي، شعر بألم على مستوى الفخذ، واكتفى خلال الحصة التدريبية يومه الخميس، بالركض بمركب بنجلون.

''شوف تيفي''

علمت ''شوف تيفي'' من مصدر مطلع أن وليد الكرتي لاعب فريق الوداد البيضاوي، شعر بألم على مستوى الفخذ، واكتفى خلال الحصة التدريبية يومه الخميس، بالركض بمركب بنجلون.

وأوضح المصدر ذاته بأن إصابة وليد الكرتي خفيفة وبالتالي فإن احتمال مشاركته في الديربي يبقى واردا، مشيرا إلى أن فريق الوداد سيفتقد خلال الديربي خدمات ثلاثة لاعبين ويتعلق الأمر بأنس أصباحي وقرناص وأوناجم.

تجدر الإشارة إلى أن مركب محمد الخامس بالبيضاء، يحتضن السبت المقبل مباراة الديربي البيضاوي والتي تدخل ضمن مؤجل الدورة 10 من البطولة الاحترافية.

 

‫شوف تيفي

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المغرب شوف تيفي وليد الكرتي الحصة التدريبية الوداد الديربي

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