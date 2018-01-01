عاجل..معتقل يرفض التأجيل وهيئة الدفاع عن الزفزافي ورفاقه تلتمسه ..وهذا ما قرره القاضي ﻿

قرر القاضي علي الطرشي، قبل قليل من يومه الخميس، تأجيل جلسة محاكمة ناصر الزفزافي ورفاقه إلى يوم غد مباشرة بعد صلاة الجمعة، وذلك بعد تقدم هيئة الدفاع عن المعتقلين بملتمس للتأجيل.

''شوف تيفي''

قرر القاضي علي الطرشي، قبل قليل من يومه الخميس، تأجيل جلسة محاكمة ناصر الزفزافي ورفاقه إلى يوم غد مباشرة بعد صلاة الجمعة، وذلك بعد تقدم هيئة الدفاع عن المعتقلين بملتمس للتأجيل.

وأوضح موفد ''شوف تيفي'' أن القاضي استمع إلى المتهم ''شاكر مخروط'' وعرض عليه صورا وتدوينات، اعترف بأنه وضعها على حسابه بالفيسبوك.

وأكد الموفد بأن القاضي سأل المتهم المذكور بخصوص قدرته على مواصلة الجلسة، ليفاجئه بأنه كان متشوقا للمثول أمامه وبالتالي فهو يرغب في المواصلة، إلا أن هيئة الدفاع عن المتابعين في شخص المحامي أغناش، طالبت بالتأجيل وهو ما استجاب له القاضي.