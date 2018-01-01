بلغة الأرقام..1205 دوار وبمجموع ساكنة تناهز514 ألف نسمة يستفيدون من مخطط التدخل للتخفيف من آثار البرد والثلوج ﻿

أوضح ''سعد الدين العثماني'' رئيس الحكومة أن مخطط التدخل للتخفيف من آثار البرد والثلوج يهم 22 إقليما بها 1205 دوار تابع لـ 169 جماعة، بمجموع ساكنة تناهز 514 ألف نسمة، مشيرا إلى وجود مركز قيادة استثنائي خاص

''شـوف تيفي''

أوضح ''سعد الدين العثماني'' رئيس الحكومة أن مخطط التدخل للتخفيف من آثار البرد والثلوج يهم 22 إقليما بها 1205 دوار تابع لـ 169 جماعة، بمجموع ساكنة تناهز 514 ألف نسمة، مشيرا إلى وجود مركز قيادة استثنائي خاص على رأسه وزير الداخلية الذي يعمل بتنسيق مع العمال والسلطات الإقليمية.

كما استحضر، رئيس الحكومة في كلمة افتتح بها الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة المنعقد صباح يوم الخميس 8 فبراير 2018، التعليمات الملكية القاضية برفع مستوى التعبئة من قبل جميع القطاعات وبذل الجهود لنجدة المواطنين وضمان الحضور المكثف للمسؤولين في مختلف النقاط التي تشهد كثافة تساقط الثلوج، مشيرا إلى كون بعض المناطق عرفت تساقطات ثلجية لم تشهد مثلها منذ الستينات، ما أدى إلى عزلها وصعّب تنقل سكانها.

وفي هذا الصدد، أكد الدكتور العثماني تعبئة الأطر الصحية بمساهمة أكثر من 600 طبيب وأزيد من ألفي ممرض، ناهيك عن تشكيل فرق طبية متنقلة للتنقل إلى المناطق التي كانت معزولة وفكت عنها العزلة.