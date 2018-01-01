 بلغة الأرقام..1205 دوار وبمجموع ساكنة تناهز514 ألف نسمة يستفيدون من مخطط التدخل للتخفيف من آثار البرد والثلوج ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

أخر أخبار الوداد الرياضي قبل 24 ساعة من مواجهة الرجاء الرياضي في الديربي الأقوى إفريقيا | بووز

أخر أخبار الوداد الرياضي قبل 24 ساعة من مواجهة الرجاء الرياضي في الديربي الأقوى إفريقيا

العلم الوطني يرفع في الاولمبياد الشتوية ببيونغ تشانغ والمغرب و لبنان الممثلان الوحيدان للعرب | بووز

العلم الوطني يرفع في الاولمبياد الشتوية ببيونغ تشانغ والمغرب و لبنان الممثلان الوحيدان للعرب

بالفيديو سامية بنت نجاة عتابو تتكلم عن زيارتها لسعد لمجرد و عائلته بباريس | بووز

بالفيديو سامية بنت نجاة عتابو تتكلم عن زيارتها لسعد لمجرد و عائلته بباريس

مطالب بالتحقيق في المساس باستقلالية مجلس المستشارين وارتهانه لتعليمات خارجية | بوليتيك

مطالب بالتحقيق في المساس باستقلالية مجلس المستشارين وارتهانه لتعليمات خارجية

بالفيديو.. سامية ابنة نجاة عتابو لاول مرة تتكلم عن حباتها و عن والدها الفنان حسن ديكوك و كيف علاقتها به بعد انفصا ل والديها | بووز

بالفيديو.. سامية ابنة نجاة عتابو لاول مرة تتكلم عن حباتها و عن والدها الفنان حسن ديكوك و كيف

محمد عبد النباوي رئيس النيابة العامة يستقبل مقرر لجنة القضايا السياسية للجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا | بوليتيك

''محمد عبد النباوي'' رئيس النيابة العامة يستقبل مقرر لجنة القضايا السياسية للجمعية البرلمانية

الجماهير الفرنسية تطالب بطرد متسابقة سورية من برنامج ذو فويس بسبب تدوينتها المسيئة لفرنسا | دولي

الجماهير الفرنسية تطالب بطرد متسابقة سورية من برنامج ذو فويس بسبب تدوينتها المسيئة لفرنسا

خطير وبالصور.. لصوص الأضرحة والقبور يقتحمون ضريح عيسى أوصالح بتزنيت وها أشنو وقع | مجتمع

خطير وبالصور.. لصوص الأضرحة والقبور يقتحمون ضريح عيسى أوصالح بتزنيت وها أشنو وقع

بالفيديو..شوفو اللحظة اللي ضربو فيها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بالبيض قدام الناس‎ | بووز

بالفيديو..شوفو اللحظة اللي ضربو فيها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بالبيض قدام الناس‎

ماذا يريد عمو بن كيران؟

بلغة الأرقام..1205 دوار وبمجموع ساكنة تناهز514 ألف نسمة يستفيدون من مخطط التدخل للتخفيف من آثار البرد والثلوج

بتاريــخ : 8 فبراير 2018 / 22:22 بلغة الأرقام..1205 دوار وبمجموع ساكنة تناهز514 ألف نسمة يستفيدون من مخطط التدخل للتخفيف من آثار البرد والثلوج | بوليتيك
بلغة الأرقام..1205 دوار وبمجموع ساكنة تناهز514 ألف نسمة يستفيدون من مخطط التدخل للتخفيف من آثار البرد والثلوج
أوضح ''سعد الدين العثماني'' رئيس الحكومة أن مخطط التدخل للتخفيف من آثار البرد والثلوج يهم 22 إقليما بها 1205 دوار تابع لـ 169 جماعة، بمجموع ساكنة تناهز 514 ألف نسمة، مشيرا إلى وجود مركز قيادة استثنائي خاص

''شـوف تيفي''

أوضح ''سعد الدين العثماني'' رئيس الحكومة أن مخطط التدخل للتخفيف من آثار البرد والثلوج يهم 22 إقليما بها 1205 دوار تابع لـ 169 جماعة، بمجموع ساكنة تناهز 514 ألف نسمة، مشيرا إلى وجود مركز قيادة استثنائي خاص على رأسه وزير الداخلية الذي يعمل بتنسيق مع العمال والسلطات الإقليمية.

كما استحضر، رئيس الحكومة في كلمة افتتح بها الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة المنعقد صباح يوم الخميس 8 فبراير 2018، التعليمات الملكية القاضية برفع مستوى التعبئة من قبل جميع القطاعات وبذل الجهود لنجدة المواطنين وضمان الحضور المكثف للمسؤولين في مختلف النقاط التي تشهد كثافة تساقط الثلوج، مشيرا إلى كون بعض المناطق عرفت تساقطات ثلجية لم تشهد مثلها منذ الستينات، ما أدى إلى عزلها وصعّب تنقل سكانها.

وفي هذا الصدد، أكد الدكتور العثماني تعبئة الأطر الصحية بمساهمة أكثر من 600 طبيب وأزيد من ألفي ممرض، ناهيك عن تشكيل فرق طبية متنقلة للتنقل إلى المناطق التي كانت معزولة وفكت عنها العزلة.

 

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

شوف تيفي المغرب فك العزلة الأطر الصحية

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

إقرأ أيضا

مطالب بالتحقيق في المساس باستقلالية مجلس المستشارين وارتهانه لتعليمات خارجية | بوليتيك

مطالب بالتحقيق في المساس باستقلالية مجلس المستشارين وارتهانه لتعليمات خارجية

محمد عبد النباوي رئيس النيابة العامة يستقبل مقرر لجنة القضايا السياسية للجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا | بوليتيك

''محمد عبد النباوي'' رئيس النيابة العامة يستقبل مقرر لجنة القضايا السياسية للجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا

عاجل..معتقل يرفض التأجيل وهيئة الدفاع عن الزفزافي ورفاقه تلتمسه ..وهذا ما قرره القاضي | بوليتيك

عاجل..معتقل يرفض التأجيل وهيئة الدفاع عن الزفزافي ورفاقه تلتمسه ..وهذا ما قرره القاضي

عاجل..نايضة خلال أشغال جلسة محاكمة الزفزافي ورفاقه..وها شنو وقع | بوليتيك

عاجل..نايضة خلال أشغال جلسة محاكمة الزفزافي ورفاقه..وها شنو وقع

﻿

أحدث حلقات برنامجنا

أحوال الطقس :09 فبراير 2018 | الطقس
منذ 54 ثانية

أحوال الطقس :09 فبراير 2018

أبراج | أشنو قال زهرك اليوم :09 فبراير 2018 | شوف تيفي | أشنو قال زهرك اليوم

أبراج | أشنو قال زهرك اليوم :09 فبراير 2018 | شوف تيفي

واش فراسك..شوفو أشنو كايدير السهير بزاف | واش فراسك

واش فراسك..شوفو أشنو كايدير السهير بزاف

أصحاب الفْراشة بالناظور يحتجون..بغينا أسواق نموذجية فين نصورو طرف ديال الخبز | خارج البلاطو

أصحاب الفْراشة بالناظور يحتجون..بغينا أسواق نموذجية فين نصورو طرف ديال الخبز

﻿

آخر المستجدات

أخر أخبار الوداد الرياضي قبل 24 ساعة من مواجهة الرجاء الرياضي في الديربي الأقوى إفريقيا | بووز
منذ 6 دقائق

أخر أخبار الوداد الرياضي قبل 24 ساعة من مواجهة الرجاء الرياضي في الديربي الأقوى إفريقيا

العلم الوطني يرفع في الاولمبياد الشتوية ببيونغ تشانغ والمغرب و لبنان الممثلان الوحيدان للعرب | بووز

العلم الوطني يرفع في الاولمبياد الشتوية ببيونغ تشانغ والمغرب و لبنان الممثلان الوحيدان للعرب

بالفيديو سامية بنت نجاة عتابو تتكلم عن زيارتها لسعد لمجرد و عائلته بباريس | بووز

بالفيديو سامية بنت نجاة عتابو تتكلم عن زيارتها لسعد لمجرد و عائلته بباريس

مطالب بالتحقيق في المساس باستقلالية مجلس المستشارين وارتهانه لتعليمات خارجية | بوليتيك

مطالب بالتحقيق في المساس باستقلالية مجلس المستشارين وارتهانه لتعليمات خارجية

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2018.