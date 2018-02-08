 عاجل وبالصور..نهاية مروعة لعامل بناء خلال عملية حفر بمنزل بالبيضاء ﻿
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عاجل وبالصور..نهاية مروعة لعامل بناء خلال عملية حفر بمنزل بالبيضاء

بتاريــخ : 8 فبراير 2018 / 22:09 عاجل وبالصور..نهاية مروعة لعامل بناء خلال عملية حفر بمنزل بالبيضاء | حوادث و حقوق
عاجل وبالصور..نهاية مروعة لعامل بناء خلال عملية حفر بمنزل بالبيضاء
شهد حي السالمية2 بالبيضاء، قبل قليل من يومه الخميس، وقوع حادث خطير داخل منزل ما خلف مصرع عامل بناء.

''شوف تيفي''

شهد حي السالمية2 بالبيضاء، قبل قليل من يومه الخميس، وقوع حادث خطير داخل منزل ما خلف مصرع عامل بناء.

وأوضح مصدر مطلع ل ''شوف تيفي'' أن صاحب المنزل، كان يرغب في تشييد طابق سفلي، وخلال قيام عامل البناء بالحفر سقطت عليه حجرة ضخمة ما تسبب في مصرعه على الفور.

وأكد ذات المصدر أن الوقاية المدنية، قامت قبل لحظات بانتشال العامل البالغ من العمر قيد حياته 56 سنة، والذي تم نقله إلى مستودع الأموات الرحمة، بينما قامت المصالح الأمنية باقتياد صاحب المنزل إلى مقر المنطقة الأمنية سيدي عثمان للتحقيق معه.

 

 

اغتصاب

 

‫شوف تيفي

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المغرب شوف تيفي المنزل عامل بناء الوقاية المدنية

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