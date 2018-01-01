عاجل..رجال الحموشي يسقطون عصابة خطيرة بطنجة ﻿

تمكنت فرقة الأبحاث للشرطة القضائية بالمنطقة الأمنية لبني مكادة بطنجة، قبل قليل من يومه الخميس، من توقيف ثلاثة أشخاص لتورطهم في قضايا تتعلق بالسرقة بالعنف بواسطة سيارة و إخفاء المسروقات.

''شوف تيفي''

تمكنت فرقة الأبحاث للشرطة القضائية بالمنطقة الأمنية لبني مكادة بطنجة، قبل قليل من يومه الخميس، من توقيف ثلاثة أشخاص لتورطهم في قضايا تتعلق بالسرقة بالعنف بواسطة سيارة و إخفاء المسروقات.

وحسب ما توصلت به '' شوف تيفي'' من مصدر أمني فمباشرة بعد توصل هذه الفرقة بشكاية أحد الضحايا تفيد بتعرضه للسرقة بالعنف من طرف شخصين كانا يمتطيان سيارة من نوع Ford سوداء اللون ، انطلقت الأبحاث و التحريات مباشرة ليتم توقيف الجناة بحي الجيراري في حالة تلبس على متن نفس السيارة وذلك بعد كمين نصب لهم من طرف الفرقة الأمنية ، حيث تم عرضهما على الضحية الذي تعرف عليهم بالإيجاب و اعترف الجناة بقيامهم بعمليات سرقة من خلال كراء السيارات و القيام بخطف الهواتف من المواطنين و سرقتهم و بيعها لأحد الأشخاص كشريك لهم يتولى عملية البيع و تزويدهم بالمال و هذا الأخير تم توقيفه بحي السواني و استرجاع هاتف الضحية الذي كان لايزال بحوزته .

وأكد الموفد بأن الموقوفين سيتم وضعهم رهن تدبير الحراسة النظرية من أجل البحث معهم حول المنسوب إليهم و ذلك بإشراف مباشر من النيابة العامة المختصة .