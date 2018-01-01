عاجل..نايضة خلال أشغال جلسة محاكمة الزفزافي ورفاقه..وها شنو وقع ﻿

علمت ''شوف تيفي'' من موفدها إلى محكمة الاستئناف بالبيضاء، أن جلسة محاكمة الزفزافي ورفاقه، عرفت قبل قليل من يومه الخميس، وقوع مشادة كلامية بين هيئة الدفاع عن المعتقلين وهيئة الدفاع عن الطرف المدني

''شوف تيفي''

علمت ''شوف تيفي'' من موفدها إلى محكمة الاستئناف بالبيضاء، أن جلسة محاكمة الزفزافي ورفاقه، عرفت قبل قليل من يومه الخميس، وقوع مشادة كلامية بين هيئة الدفاع عن المعتقلين وهيئة الدفاع عن الطرف المدني والقاضي علي الطرشي.

وأوضح الموفد بأن المحامي أغناش المنتمي لهيئة الدفاع عن المعتقلين وجه سؤالا إلى المعتقل '' إلياس حاجي'' على أساس أنه شاهد في ملف معتقل آخر، فاعترض القاضي علي الطرشي على طرح هذا السؤال، فأجاب أغناش بأنه يدافع عن المتهمين والسؤال يعتبر مسألة طبيعية.

وأشار الموفد إلى أن عبد الكبير طبيح محامي الطرف المدني، دخل على الخط ورد على المحامي أغناش، قائلا:'' إما نسولو المتهمين كشهود كاملين أو منسمعولهمش''، فتدخل ممثل النيابة العامة، قائلا:''ما عندناش حتا شي إشكال يصرح المعتقل بما تعرض له من تعذيب ولكن نعترض على التناقض، وطرح السؤال عليه كشاهد في أمر يتعلق بمعتقل آخر''، موضحا أي ممثل النيابة العامة أن المبدأ القانوني هو الاستماع للمتهم وهو يصرح بواقعة جرمية وليس كشاهد وحق المتهم في الدفاع يمنحه قول كل شيء، مضيفا :''معندناش إشكال نسمعو ليهم كشهود أو متهمين ولكن يجب المساواة لأن هيئة الدفاع عن المعتقلين تعارض الطرف المدني عندما يريد الاستماع للمتهمين كشهود وهذا تعارض''.

وأبرز الموفد أن القاضي بعد تدخل ممثل النيابة العامة، قرر عدم طرح السؤال على المتهم كشاهد.