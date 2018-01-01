 عاجل..الاستماع للوسيط بين الزفزافي ومموليه خلال حراك الريف..وهذا ما كشف عنه حول تعرضه للاغتصاب ﻿
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عاجل..الاستماع للوسيط بين الزفزافي ومموليه خلال حراك الريف..وهذا ما كشف عنه حول تعرضه للاغتصاب

بتاريــخ : 8 فبراير 2018 / 21:08 عاجل..الاستماع للوسيط بين الزفزافي ومموليه خلال حراك الريف..وهذا ما كشف عنه حول تعرضه للاغتصاب | بوليتيك
عاجل..الاستماع للوسيط بين الزفزافي ومموليه خلال حراك الريف..وهذا ما كشف عنه حول تعرضه للاغتصاب
أكد موفد ''شوف تيفي'' إلى محكمة الاستئناف بالبيضاء، أن القاضي علي الطرشي، استمع قبل قليل من يومه الخميس، للمعتقل ''إلياس حاجي'' والذي يعتبر الوسيط بين الزفزافي ومموليه خلال حراك الريف، كما أكد ممثل

''شوف تيفي'':

أكد موفد ''شوف تيفي'' إلى محكمة الاستئناف بالبيضاء، أن القاضي علي الطرشي، استمع قبل قليل من يومه الخميس، للمعتقل ''إلياس حاجي'' والذي يعتبر الوسيط بين الزفزافي ومموليه خلال حراك الريف، كما أكد ممثل النيابة العامة.

وأوضح الموفد بأن المعتقل المذكور، أنكر لعبه دور الوسيط، مشيرا إلى أن المعاملة التي كانت بينه وبين الزفزافي كانت بسبب عملهما في محلين قريبين من بعضهما خاصين ببيع الهواتف النقالة.

وأكد الموفد بأن ممثل النيابة العامة، أصر على أن '' إلياس حاجي'' لعب دور الوسيط، وطالب القاضي بعرض مكالمات هاتفية تجمع المعتقل بناصر الزفزافي.

وأبرز كذلك الموفد بأن حاجي، ارتبك خلال الاستماع له وأكد عدم تعرضه للتعذيب والاغتصاب، فتدخل ممثل النيابة العامة والذي فاجأه بأنه صرح سابقا بتعرضه للاغتصاب من طرف الضابطة القضائية.

 

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المغرب شوف تيفي النيابة العامة الزفزافي

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