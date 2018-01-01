هام لمستخدمي واتساب..ميزة جديدة جد رائعة ﻿

في جديد تطبيق التحادث العالمي ''واتسآب''، كشف موقع “WABetaInfo” المتخصص في كشف المزايا الجديدة للتطبيق المذكور، عن ميزة جديدة ستتيح للمستخدم إضافة 3 أشخاص آخرين داخل المكالمة الجماعية بما في ذلك المتصل

''شوف تيفي''

في جديد تطبيق التحادث العالمي ''واتسآب''، كشف موقع “WABetaInfo” المتخصص في كشف المزايا الجديدة للتطبيق المذكور، عن ميزة جديدة ستتيح للمستخدم إضافة 3 أشخاص آخرين داخل المكالمة الجماعية بما في ذلك المتصل الأساسي، وذلك ضمن نسخة تجريبية موجهة لأجهزة أندرويد تحمل الرقم ''2.18.39''.

وحسب ما كشف عنه موقع ''تركيا اليوم'' يومه الخميس، فإن الموقع المذكور لم يوضح ما إذا كانت هذه الميزة الجديدة ستُتاح لمكالمات الفيديو أم للمحادثات الصوتية على واتسآب، مشيراً إلى أن هذه الميزة ستكون متاحة لجميع المستخدمين حول العالم في المستقبل القريب، دون تحديد موعد بعينه.

وأشار الموقع التركي أن عدد مستخدمي واتسآب النشطين شهرياً يتجاوز 1.5 مليون مستخدم بأكثر من 50 لغة مختلفة حول العالم.