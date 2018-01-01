 رغم محاولة جامع كلحسن ودوزيم طمس الحقيقة ..أصغر رئيسة جماعة إكرام بوعبيد شدوها البوليس خارجة من الشقة ماشي فالمقهى وها دليل تورطها في شبهة الخيانة الزوجية مع رئيس جماعة فضالات بعد خبرة الحمض النووي ﻿
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رغم محاولة جامع كلحسن ودوزيم طمس الحقيقة ..أصغر رئيسة جماعة إكرام بوعبيد شدوها البوليس خارجة من الشقة ماشي فالمقهى وها دليل تورطها في شبهة الخيانة الزوجية مع رئيس جماعة فضالات بعد خبرة الحمض النووي

بتاريــخ : 8 فبراير 2018 / 20:01 رغم محاولة جامع كلحسن ودوزيم طمس الحقيقة ..أصغر رئيسة جماعة إكرام بوعبيد شدوها البوليس خارجة من الشقة ماشي فالمقهى وها دليل تورطها في شبهة الخيانة الزوجية مع رئيس جماعة فضالات بعد خبرة الحمض النووي | إعلام وتواصل
رغم محاولة جامع كلحسن ودوزيم طمس الحقيقة ..أصغر رئيسة جماعة إكرام بوعبيد شدوها البوليس خارجة من الشقة ماشي فالمقهى وها دليل تورطها في شبهة الخيانة الزوجية مع رئيس جماعة فضالات بعد خبرة الحمض النووي
توصلت ''شوف تيفي'' بما يفيد أن محضر المعاينة الذي أنجز في الشقة التي كانت إكرام بوعبيد رئيسة جماعة الطوالع متواجدة فيها رفقة رئيس جماعة فضالات قبل أيام ، وتم توقيفهما خارجها بشبهة الخيانة الزوجية،

شــــوف تيفي:

توصلت ''شوف تيفي'' بما يفيد أن محضر المعاينة الذي أنجز في الشقة التي كانت إكرام بوعبيد رئيسة جماعة الطوالع متواجدة فيها رفقة رئيس جماعة فضالات قبل أيام ، وتم توقيفهما خارجها بشبهة الخيانة الزوجية، يؤكد على ضوء بيانات الخبرة البيولوجية الوراثية المنجزة، أن مسرح الجريمة (أي الشقة) تم إخضاعه لاختبار توجيهي ''بي إس أ ''(psa) يعني مولدات المضادات الخاصة بالبروستات التي تمكن من معرفة مدى تواجد المني من عدمه، مبرزا أن نتائج هذا الإختبار أكدت وجود هذه المولدات في العينات المأخوذة من المنديل الورقي ومن غطاء السرير وأيضا من اللباس الداخلي العلوي لأحد الموقوفين.

وأكدت الخبرة البيولوجية الوراثية أن خبرة الحمض النووي التي أجريت على هذه العينات كشفت عن وجود البصمات الوراثية لإكرام بوعبيد والشخص الموقوف معها على خلفية اتهامهما بشبهة الخيانة الزوجية، وهو ما يؤكد بالدليل العلمي أنهما كانا في نفس الشقة التي تم ضبطهما بجانبها، وليس بالمقهى كما تدعي، أضف إلى ذلك، تؤكد مصادر ''شوف تيفي''، كون شكاية زوجة رئيس جماعة فضالات حول خيانة هذا الأخير لها مع إكرام بوعبيد، قد توصلت بها النيابة العامة بناء على شكوى في هذا الموضوع تحديدا، وأن رجال الأمن قاموا بواجبهم بناء على شكاية الزوجة وليس في شأن تهمة الضرب والجرح اللذين تعرضت لهما المعنية بهذه الفضيحة الأخلاقية من طرف بعض أقارب زوجة رئيس الجماعة صاحب الشقة، كما ادعت على القناة الثانية في برنامج سعى من خلاله جامع كلحسن إلى وضعها في صورة ضحية الأخبار الزائفة.

‫شوف تيفي

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شوف تيفي المغرب إكرام بوعبيد الخبرة البيولوجية دوزيم حقائق

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