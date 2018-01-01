 عاجل.. هذا ما وقع في محاكمة الزفزافي و رفاقه بعد عرض فيديو تعنيف رجال الأمن بالحسيمة ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

أخر أخبار الوداد الرياضي قبل 24 ساعة من مواجهة الرجاء الرياضي في الديربي الأقوى إفريقيا | بووز

أخر أخبار الوداد الرياضي قبل 24 ساعة من مواجهة الرجاء الرياضي في الديربي الأقوى إفريقيا

العلم الوطني يرفع في الاولمبياد الشتوية ببيونغ تشانغ والمغرب و لبنان الممثلان الوحيدان للعرب | بووز

العلم الوطني يرفع في الاولمبياد الشتوية ببيونغ تشانغ والمغرب و لبنان الممثلان الوحيدان للعرب

بالفيديو سامية بنت نجاة عتابو تتكلم عن زيارتها لسعد لمجرد و عائلته بباريس | بووز

بالفيديو سامية بنت نجاة عتابو تتكلم عن زيارتها لسعد لمجرد و عائلته بباريس

مطالب بالتحقيق في المساس باستقلالية مجلس المستشارين وارتهانه لتعليمات خارجية | بوليتيك

مطالب بالتحقيق في المساس باستقلالية مجلس المستشارين وارتهانه لتعليمات خارجية

بالفيديو.. سامية ابنة نجاة عتابو لاول مرة تتكلم عن حباتها و عن والدها الفنان حسن ديكوك و كيف علاقتها به بعد انفصا ل والديها | بووز

بالفيديو.. سامية ابنة نجاة عتابو لاول مرة تتكلم عن حباتها و عن والدها الفنان حسن ديكوك و كيف

محمد عبد النباوي رئيس النيابة العامة يستقبل مقرر لجنة القضايا السياسية للجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا | بوليتيك

''محمد عبد النباوي'' رئيس النيابة العامة يستقبل مقرر لجنة القضايا السياسية للجمعية البرلمانية

الجماهير الفرنسية تطالب بطرد متسابقة سورية من برنامج ذو فويس بسبب تدوينتها المسيئة لفرنسا | دولي

الجماهير الفرنسية تطالب بطرد متسابقة سورية من برنامج ذو فويس بسبب تدوينتها المسيئة لفرنسا

خطير وبالصور.. لصوص الأضرحة والقبور يقتحمون ضريح عيسى أوصالح بتزنيت وها أشنو وقع | مجتمع

خطير وبالصور.. لصوص الأضرحة والقبور يقتحمون ضريح عيسى أوصالح بتزنيت وها أشنو وقع

بالفيديو..شوفو اللحظة اللي ضربو فيها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بالبيض قدام الناس‎ | بووز

بالفيديو..شوفو اللحظة اللي ضربو فيها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بالبيض قدام الناس‎

ماذا يريد عمو بن كيران؟

عاجل.. هذا ما وقع في محاكمة الزفزافي و رفاقه بعد عرض فيديو تعنيف رجال الأمن بالحسيمة

بتاريــخ : 8 فبراير 2018 / 19:43 عاجل.. هذا ما وقع في محاكمة الزفزافي و رفاقه بعد عرض فيديو تعنيف رجال الأمن بالحسيمة | بوليتيك
عاجل.. هذا ما وقع في محاكمة الزفزافي و رفاقه بعد عرض فيديو تعنيف رجال الأمن بالحسيمة
أكد موفد ''شوف تيفي'' إلى محكمة الاستئناف بمدينة الدار البيضاء، أن القاضي علي الطرشي، عرض قبل قليل من يومه الخميس، مقطع فيديو يظهر تعرض رجال الأمن للتعنيف بمدينة الحسيمة.

''شوف تيفي''

أكد موفد ''شوف تيفي'' إلى محكمة الاستئناف بمدينة الدار البيضاء، أن القاضي علي الطرشي، عرض قبل قليل من يومه الخميس، مقطع فيديو يظهر تعرض رجال الأمن للتعنيف بمدينة الحسيمة.

وأوضح الموفد بأن المعتقل ''فهيم غطاس'' وخلال عرض الفيديو الذي يظهر به، حاول تبرئة نفسه، وأكد بأن لا علاقة له بالحراك وبالأشخاص المتورطين في تعنيف رجال الأمن.

وأشار الموفد أن محمد الحسيني كروط المدافع عن الطرف المدني، وجه العديد من الأسئلة إلى المعتقل ''فهيم غطاس''، وأكد له بأنه ظاهر بالفيديو، ما جعل هيئة الدفاع عن المعتقلين تنتفض في وجه ''كروط''، الأمر الذي تسبب في وقوع مشادة كلامية حادة، قام بعدها القاضي برفع الجلسة.

 

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

المغرب شوف تيفي محكمة الاستئناف البيضاء رجال الأمن الحراك علي الطرشي

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

إقرأ أيضا

مطالب بالتحقيق في المساس باستقلالية مجلس المستشارين وارتهانه لتعليمات خارجية | بوليتيك

مطالب بالتحقيق في المساس باستقلالية مجلس المستشارين وارتهانه لتعليمات خارجية

محمد عبد النباوي رئيس النيابة العامة يستقبل مقرر لجنة القضايا السياسية للجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا | بوليتيك

''محمد عبد النباوي'' رئيس النيابة العامة يستقبل مقرر لجنة القضايا السياسية للجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا

عاجل..معتقل يرفض التأجيل وهيئة الدفاع عن الزفزافي ورفاقه تلتمسه ..وهذا ما قرره القاضي | بوليتيك

عاجل..معتقل يرفض التأجيل وهيئة الدفاع عن الزفزافي ورفاقه تلتمسه ..وهذا ما قرره القاضي

بلغة الأرقام..1205 دوار وبمجموع ساكنة تناهز514 ألف نسمة يستفيدون من مخطط التدخل للتخفيف من آثار البرد والثلوج | بوليتيك

بلغة الأرقام..1205 دوار وبمجموع ساكنة تناهز514 ألف نسمة يستفيدون من مخطط التدخل للتخفيف من آثار البرد والثلوج

﻿

أحدث حلقات برنامجنا

أحوال الطقس :09 فبراير 2018 | الطقس
منذ 8 دقائق

أحوال الطقس :09 فبراير 2018

أبراج | أشنو قال زهرك اليوم :09 فبراير 2018 | شوف تيفي | أشنو قال زهرك اليوم

أبراج | أشنو قال زهرك اليوم :09 فبراير 2018 | شوف تيفي

واش فراسك..شوفو أشنو كايدير السهير بزاف | واش فراسك

واش فراسك..شوفو أشنو كايدير السهير بزاف

أصحاب الفْراشة بالناظور يحتجون..بغينا أسواق نموذجية فين نصورو طرف ديال الخبز | خارج البلاطو

أصحاب الفْراشة بالناظور يحتجون..بغينا أسواق نموذجية فين نصورو طرف ديال الخبز

﻿

آخر المستجدات

أخر أخبار الوداد الرياضي قبل 24 ساعة من مواجهة الرجاء الرياضي في الديربي الأقوى إفريقيا | بووز
منذ 13 دقيقة

أخر أخبار الوداد الرياضي قبل 24 ساعة من مواجهة الرجاء الرياضي في الديربي الأقوى إفريقيا

العلم الوطني يرفع في الاولمبياد الشتوية ببيونغ تشانغ والمغرب و لبنان الممثلان الوحيدان للعرب | بووز

العلم الوطني يرفع في الاولمبياد الشتوية ببيونغ تشانغ والمغرب و لبنان الممثلان الوحيدان للعرب

بالفيديو سامية بنت نجاة عتابو تتكلم عن زيارتها لسعد لمجرد و عائلته بباريس | بووز

بالفيديو سامية بنت نجاة عتابو تتكلم عن زيارتها لسعد لمجرد و عائلته بباريس

مطالب بالتحقيق في المساس باستقلالية مجلس المستشارين وارتهانه لتعليمات خارجية | بوليتيك

مطالب بالتحقيق في المساس باستقلالية مجلس المستشارين وارتهانه لتعليمات خارجية

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2018.