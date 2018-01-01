عاجل.. هذا ما وقع في محاكمة الزفزافي و رفاقه بعد عرض فيديو تعنيف رجال الأمن بالحسيمة ﻿

أكد موفد ''شوف تيفي'' إلى محكمة الاستئناف بمدينة الدار البيضاء، أن القاضي علي الطرشي، عرض قبل قليل من يومه الخميس، مقطع فيديو يظهر تعرض رجال الأمن للتعنيف بمدينة الحسيمة.

''شوف تيفي''

أكد موفد ''شوف تيفي'' إلى محكمة الاستئناف بمدينة الدار البيضاء، أن القاضي علي الطرشي، عرض قبل قليل من يومه الخميس، مقطع فيديو يظهر تعرض رجال الأمن للتعنيف بمدينة الحسيمة.

وأوضح الموفد بأن المعتقل ''فهيم غطاس'' وخلال عرض الفيديو الذي يظهر به، حاول تبرئة نفسه، وأكد بأن لا علاقة له بالحراك وبالأشخاص المتورطين في تعنيف رجال الأمن.

وأشار الموفد أن محمد الحسيني كروط المدافع عن الطرف المدني، وجه العديد من الأسئلة إلى المعتقل ''فهيم غطاس''، وأكد له بأنه ظاهر بالفيديو، ما جعل هيئة الدفاع عن المعتقلين تنتفض في وجه ''كروط''، الأمر الذي تسبب في وقوع مشادة كلامية حادة، قام بعدها القاضي برفع الجلسة.