خلافا لما ادعته على دوزيم..ها كيفاش شدو البوليس أصغر رئيسة جماعة بتهمة الخيانة الزوجية بالمحمدية رفقة رئيس جماعة لفضالات ﻿

على خلاف ما صرحت به إكرام بوعبيد رئيسة جماعة الطوالع لقناة دوزيم مساء أمس الأربعاء في برنامج ''مباشرة معكم''، حول إقدام الأمن على اعتقالها دون إخبار عائلتها، أفاد مصدر قضائي ل ''شوف تيفي''، أنه بمجرد

شـــوف تيفي:

على خلاف ما صرحت به إكرام بوعبيد رئيسة جماعة الطوالع لقناة دوزيم مساء أمس الأربعاء في برنامج ''مباشرة معكم''، حول إقدام الأمن على اعتقالها دون إخبار عائلتها، أفاد مصدر قضائي ل ''شوف تيفي''، أنه بمجرد توقيف إكرام بوعبيد بشبهة الخيانة الزوجية، تم إشعار عائلتها بذلك طبقا لمقتضيات الفصل 66 من القانون، في شخص أحد أشقائها.

و أكدت مصادرنا اليوم الخميس، أن بيان الإشعار وقعت عليه المعنية بالأمر ودونت هويتها في هذا البيان خلافا لما أشارت إليه على القناة الثانية وبالتالي فإن ادعاءاتها غير صحيحة بتاتا..

و كانت إكرام بوعبيد رئيسة جماعة الطوالع ببن سليمان،قد اعتقلت نهاية الشهر الماضي رفقة رئيس جماعة لفضالات مصطفى الملوكي بتهمة الخيانة الزوجية في قضية أثارت الرأي العام المغربي ليتم إخلاء سبيلها بعد 72 من الاعتقال مع حفظ الملف بعد تنازل زوجة الملوكي.