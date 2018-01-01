بنشرقي يخلق المفاجأة وينقذ الهلال في ديربي مثير أمام النصر السعودي بهدف عالمي ﻿

أنقذ أشرف بنشرقي لاعب فريق الهلال السعودي لكرة القدم، قبل قليل، فريقه الجديد في مباراة الديربي أمام النصر السعودي برسم الجولة 21 بتسجيل هدف التعادل في الدقائق الأخيرة من اللقاء.

'' شوف سبور'' : رشيد محمودي

أنقذ أشرف بنشرقي لاعب فريق الهلال السعودي لكرة القدم، قبل قليل، فريقه الجديد في مباراة الديربي أمام النصر السعودي برسم الجولة 21 بتسجيل هدف التعادل في الدقائق الأخيرة من اللقاء.

وعرفت المباراة تألق أشرف بنشرقي اللاعب السابق لفريق الوداد رغم الاستفزازات التي تعرض لها من طرف مدافعي الخصم في لقاء مثير شهد العديد من الفرص السانحة للتسجيل.

وافتتح جونيور كناغرا لاعب فريق النصر حصة التسجيل في الدقيقة 8 من المباراة ليعادل نيكولا ميليسي لاعب الهلال في الدقيقة 15 وخلال الدقيقة 24 تمكن محمد فوزير من تسجيل هدف التقدم لفريق النصر السعودي، ليتمكن أشرف بنشرقي من إنقاذ فريقه في الدقيقة 88 بعدما تمكن من مراوغة المدافع وإسكان الكرة بالشباك بركلة قوية فشل الحارس عن صدها.