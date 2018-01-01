حصري: أكرم يهاجم الرئيس السابق للوداد" اجضاهيم " بعد حجزه على الحساب البنكي للفريق ﻿

كشف عبد الإله أكرم الرئيس السابق لفريق الوداد الرياضي، أن بوبكر اجضاهيم لا يحق له التدخل في قضية الحجز على الحساب البنكي للوداد.

شـــوف تيفي:

كشف عبد الإله أكرم الرئيس السابق لفريق الوداد الرياضي، أن بوبكر اجضاهيم لا يحق له التدخل في قضية الحجز على الحساب البنكي للوداد.

وقال أكرم في تصريح حصري لـ''شوف تيفي'' إن بوبكر اجضاهيم أراد أن يقحم نفسه في مشكل بعيد عنه مضيفا قوله:'' بغيت غير نعرف واش هاد بوبكر اجضاهيم كونطابل ديال الوداد ولا ديال شركتي باش يعرف شحال كنتسال.''.

وأضاف أكرم:'' لدي كل ما يتبث أن شركتي لها ديون على الوداد وأقول لبوبكر أن يعود للتقرير المالي الذي سلمناه له وللمنخرطين في جمع تنصيب الناصيري خلفا لي..أنا ماشي سعاي وهدوك فلوس شركتي وكنخلصو منهم للدولة الضريبة''.

وبخصوص سر حجزه على الحساب البنكي للوداد قال أكرم:'' أنا صبرت على الوداد أربع سنوات ولكن اليوم الوضعية المالية للنادي مريحة جدا..كون مكانتش عند الوداد لفلوس نسمح ليهم''.