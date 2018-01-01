التراس الوينرز تخاطب الجمهور الودادي بمناسبة الديربي البيضاوي أمام الرجاء ﻿

وجه التراس الوينرز المساند لفريق الوداد البيضاوي لكرة القدم، رسالة تحفيزية للجماهير العاشقة للقلعة الحمراء بمناسبة مباراة الديربي البيضاوي أمام الرجاء الرياضي برسم الجولة 10 من منافسات البطولة

'' شوف سبور''

وجه التراس الوينرز المساند لفريق الوداد البيضاوي لكرة القدم، رسالة تحفيزية للجماهير العاشقة للقلعة الحمراء بمناسبة مباراة الديربي البيضاوي أمام الرجاء الرياضي برسم الجولة 10 من منافسات البطولة الاحترافية.

وأكد الوينرز في بلاغ عممته عبر مواقع التواصل الاجتماعي '' فيسبوك''، على ضرورة مساندة اللاعبين والحضور بكثافة بـ '' فريميجة '' وذلك باقتناء تذاكر منطقة 4.

وحسب ذات البلاغ فقد طالبت الإلتراس بدعم اللاعبين على تحقيق الفوز وتقليص الفارق عن أصحاب المراكز الأولى.

تجدر الإشارة إلى أن المباراة ستجرى يوم السبت المقبل بمركب محمد الخامس بداية من الساعة 15.00 عصرا.