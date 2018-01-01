 هل هذا ما جناه بنكيران على العثماني؟..الوزراء التجمعيون ماحضروش اجتماع المجلس الحكومي ... ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

أخر أخبار الوداد الرياضي قبل 24 ساعة من مواجهة الرجاء الرياضي في الديربي الأقوى إفريقيا | بووز

أخر أخبار الوداد الرياضي قبل 24 ساعة من مواجهة الرجاء الرياضي في الديربي الأقوى إفريقيا

العلم الوطني يرفع في الاولمبياد الشتوية ببيونغ تشانغ والمغرب و لبنان الممثلان الوحيدان للعرب | بووز

العلم الوطني يرفع في الاولمبياد الشتوية ببيونغ تشانغ والمغرب و لبنان الممثلان الوحيدان للعرب

بالفيديو سامية بنت نجاة عتابو تتكلم عن زيارتها لسعد لمجرد و عائلته بباريس | بووز

بالفيديو سامية بنت نجاة عتابو تتكلم عن زيارتها لسعد لمجرد و عائلته بباريس

مطالب بالتحقيق في المساس باستقلالية مجلس المستشارين وارتهانه لتعليمات خارجية | بوليتيك

مطالب بالتحقيق في المساس باستقلالية مجلس المستشارين وارتهانه لتعليمات خارجية

بالفيديو.. سامية ابنة نجاة عتابو لاول مرة تتكلم عن حباتها و عن والدها الفنان حسن ديكوك و كيف علاقتها به بعد انفصا ل والديها | بووز

بالفيديو.. سامية ابنة نجاة عتابو لاول مرة تتكلم عن حباتها و عن والدها الفنان حسن ديكوك و كيف

محمد عبد النباوي رئيس النيابة العامة يستقبل مقرر لجنة القضايا السياسية للجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا | بوليتيك

''محمد عبد النباوي'' رئيس النيابة العامة يستقبل مقرر لجنة القضايا السياسية للجمعية البرلمانية

الجماهير الفرنسية تطالب بطرد متسابقة سورية من برنامج ذو فويس بسبب تدوينتها المسيئة لفرنسا | دولي

الجماهير الفرنسية تطالب بطرد متسابقة سورية من برنامج ذو فويس بسبب تدوينتها المسيئة لفرنسا

خطير وبالصور.. لصوص الأضرحة والقبور يقتحمون ضريح عيسى أوصالح بتزنيت وها أشنو وقع | مجتمع

خطير وبالصور.. لصوص الأضرحة والقبور يقتحمون ضريح عيسى أوصالح بتزنيت وها أشنو وقع

بالفيديو..شوفو اللحظة اللي ضربو فيها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بالبيض قدام الناس‎ | بووز

بالفيديو..شوفو اللحظة اللي ضربو فيها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بالبيض قدام الناس‎

ماذا يريد عمو بن كيران؟

هل هذا ما جناه بنكيران على العثماني؟..الوزراء التجمعيون ماحضروش اجتماع المجلس الحكومي ...

بتاريــخ : 8 فبراير 2018 / 19:06 هل هذا ما جناه بنكيران على العثماني؟..الوزراء التجمعيون ماحضروش اجتماع المجلس الحكومي ... | بوليتيك
هل هذا ما جناه بنكيران على العثماني؟..الوزراء التجمعيون ماحضروش اجتماع المجلس الحكومي ...
يبدو أن نيران الخرجة البنكيرانية الأخيرة لن تمر بردا وسلاما على تماسك التوليفة الحكومية التي يقودها الدكتور سعد الدين العثماني، الوزراء التجمعيون لم يتقبلوا هجمة رئيس الحكومة السابق على رئيسهم

شـــوف تيفي:

يبدو أن نيران الخرجة البنكيرانية الأخيرة لن تمر بردا وسلاما على تماسك التوليفة الحكومية التي يقودها الدكتور سعد الدين العثماني، الوزراء التجمعيون لم يتقبلوا هجمة رئيس الحكومة السابق على رئيسهم عزيز أخنوش، ربما لهذا لم يحضر جلهم اجتماع المجلس الحكومي الذي انتهى زوال يومه الخميس، وهو الموقف الذي يفرض على رئيس الحكومة سعد الدين العثماني ضرورة تحديده بشكل صريح من الخرجات غير المحسوبة لبنكيران، مع ضمان التحكم في حزبه الذي يقود الحكومة، لتفادي عدم فسح المجال أمام بنكيران للعب دور المعارضة في الوقت الذي يمارس فيه العثماني دور رئيس الحكومة.

وتوصلت ''شوف تيفي'' بمعطيات من مصادرها تؤكد ، أن عزيز أخنوش وزير الفلاحة والصيد البحري غاب عن الاجتماع الحكومي لتواجده خارج أرض الوطن في مهمة رسمية ومحمد بوسعيد وزير الإقتصاد والمالية، والطالبي العلمي وزير الشباب والرياضة، غابا عن الإجتماع الحكومي، أيضا مولاي احفيظ العلمي وزير الصناعة والتجارة والإستثمار الرقمي...

مصادر ''شوف تيفي''، أشارت إلى أن المجلس الحكومي حضرته فقط كاتبة الدولة المكلفة بالسياحة لمياء بوطالب بموافقة من رئيس حزبها عزيز أخنوش، فيما اضطر المجلس إلى تغيير جدول أعماله بسبب غياب مولاي حفيظ العلمي، الذي كان مكلفا بتقديم عرض عن تنظيم المغرب لكأس العالم 2026، وفق ما أكدته المصادر ذاتها

 

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

شـــوف تيفي المغرب وزراء بنكيران الثماني أخنوش المجلس الحكومي

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

إقرأ أيضا

مطالب بالتحقيق في المساس باستقلالية مجلس المستشارين وارتهانه لتعليمات خارجية | بوليتيك

مطالب بالتحقيق في المساس باستقلالية مجلس المستشارين وارتهانه لتعليمات خارجية

محمد عبد النباوي رئيس النيابة العامة يستقبل مقرر لجنة القضايا السياسية للجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا | بوليتيك

''محمد عبد النباوي'' رئيس النيابة العامة يستقبل مقرر لجنة القضايا السياسية للجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا

عاجل..معتقل يرفض التأجيل وهيئة الدفاع عن الزفزافي ورفاقه تلتمسه ..وهذا ما قرره القاضي | بوليتيك

عاجل..معتقل يرفض التأجيل وهيئة الدفاع عن الزفزافي ورفاقه تلتمسه ..وهذا ما قرره القاضي

بلغة الأرقام..1205 دوار وبمجموع ساكنة تناهز514 ألف نسمة يستفيدون من مخطط التدخل للتخفيف من آثار البرد والثلوج | بوليتيك

بلغة الأرقام..1205 دوار وبمجموع ساكنة تناهز514 ألف نسمة يستفيدون من مخطط التدخل للتخفيف من آثار البرد والثلوج

﻿

أحدث حلقات برنامجنا

أحوال الطقس :09 فبراير 2018 | الطقس
منذ 10 دقائق

أحوال الطقس :09 فبراير 2018

أبراج | أشنو قال زهرك اليوم :09 فبراير 2018 | شوف تيفي | أشنو قال زهرك اليوم

أبراج | أشنو قال زهرك اليوم :09 فبراير 2018 | شوف تيفي

واش فراسك..شوفو أشنو كايدير السهير بزاف | واش فراسك

واش فراسك..شوفو أشنو كايدير السهير بزاف

أصحاب الفْراشة بالناظور يحتجون..بغينا أسواق نموذجية فين نصورو طرف ديال الخبز | خارج البلاطو

أصحاب الفْراشة بالناظور يحتجون..بغينا أسواق نموذجية فين نصورو طرف ديال الخبز

﻿

آخر المستجدات

أخر أخبار الوداد الرياضي قبل 24 ساعة من مواجهة الرجاء الرياضي في الديربي الأقوى إفريقيا | بووز
منذ 15 دقيقة

أخر أخبار الوداد الرياضي قبل 24 ساعة من مواجهة الرجاء الرياضي في الديربي الأقوى إفريقيا

العلم الوطني يرفع في الاولمبياد الشتوية ببيونغ تشانغ والمغرب و لبنان الممثلان الوحيدان للعرب | بووز

العلم الوطني يرفع في الاولمبياد الشتوية ببيونغ تشانغ والمغرب و لبنان الممثلان الوحيدان للعرب

بالفيديو سامية بنت نجاة عتابو تتكلم عن زيارتها لسعد لمجرد و عائلته بباريس | بووز

بالفيديو سامية بنت نجاة عتابو تتكلم عن زيارتها لسعد لمجرد و عائلته بباريس

مطالب بالتحقيق في المساس باستقلالية مجلس المستشارين وارتهانه لتعليمات خارجية | بوليتيك

مطالب بالتحقيق في المساس باستقلالية مجلس المستشارين وارتهانه لتعليمات خارجية

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2018.