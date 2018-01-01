هل هذا ما جناه بنكيران على العثماني؟..الوزراء التجمعيون ماحضروش اجتماع المجلس الحكومي ... ﻿

يبدو أن نيران الخرجة البنكيرانية الأخيرة لن تمر بردا وسلاما على تماسك التوليفة الحكومية التي يقودها الدكتور سعد الدين العثماني، الوزراء التجمعيون لم يتقبلوا هجمة رئيس الحكومة السابق على رئيسهم

شـــوف تيفي:

يبدو أن نيران الخرجة البنكيرانية الأخيرة لن تمر بردا وسلاما على تماسك التوليفة الحكومية التي يقودها الدكتور سعد الدين العثماني، الوزراء التجمعيون لم يتقبلوا هجمة رئيس الحكومة السابق على رئيسهم عزيز أخنوش، ربما لهذا لم يحضر جلهم اجتماع المجلس الحكومي الذي انتهى زوال يومه الخميس، وهو الموقف الذي يفرض على رئيس الحكومة سعد الدين العثماني ضرورة تحديده بشكل صريح من الخرجات غير المحسوبة لبنكيران، مع ضمان التحكم في حزبه الذي يقود الحكومة، لتفادي عدم فسح المجال أمام بنكيران للعب دور المعارضة في الوقت الذي يمارس فيه العثماني دور رئيس الحكومة.

وتوصلت ''شوف تيفي'' بمعطيات من مصادرها تؤكد ، أن عزيز أخنوش وزير الفلاحة والصيد البحري غاب عن الاجتماع الحكومي لتواجده خارج أرض الوطن في مهمة رسمية ومحمد بوسعيد وزير الإقتصاد والمالية، والطالبي العلمي وزير الشباب والرياضة، غابا عن الإجتماع الحكومي، أيضا مولاي احفيظ العلمي وزير الصناعة والتجارة والإستثمار الرقمي...

مصادر ''شوف تيفي''، أشارت إلى أن المجلس الحكومي حضرته فقط كاتبة الدولة المكلفة بالسياحة لمياء بوطالب بموافقة من رئيس حزبها عزيز أخنوش، فيما اضطر المجلس إلى تغيير جدول أعماله بسبب غياب مولاي حفيظ العلمي، الذي كان مكلفا بتقديم عرض عن تنظيم المغرب لكأس العالم 2026، وفق ما أكدته المصادر ذاتها