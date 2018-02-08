بالصور.. شاهد كيف استفز لاعبو النصر أشرف بنشرقي في أول مباراة له ‎ ﻿

تعرض أشرف بنشرقي الوافد الجديد على فريق الهلال السعودي لاستفزاز مباشر من لاعبي النصر السعودي خلال مباراة الديربي بمدينة الرياض برسم الجولة 21 من منافسات الدوري السعودي.

'' شوف سبور ''

تعرض أشرف بنشرقي الوافد الجديد على فريق الهلال السعودي لاستفزاز مباشر من لاعبي النصر السعودي خلال مباراة الديربي بمدينة الرياض برسم الجولة 21 من منافسات الدوري السعودي.

وحاول مدافعو النصر السعودي للحد من خطورة اللاعب السابق لفريق الوداد البيضاوي، عن طريق تدخلاتهم العنيفة واتهامهم له بالتمثيل على الحكم إلا أن المهاجم الجديد للفريق الأهلي ظل مركزا على مجريات اللقاء.

ويتقدم فريق النصر في النتيجة بهدفين مقابل هدف واحد في لقاء يعرف تأهل اللاعب محمد فوزير بعد تسجيله للهدف الثاني في الدقيقة 24.