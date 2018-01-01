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مثير..إرسال طالبي اللجوء بالدنمارك إلى المغرب

بتاريــخ : 8 فبراير 2018 / 18:44 مثير..إرسال طالبي اللجوء بالدنمارك إلى المغرب | دولي
مثير..إرسال طالبي اللجوء بالدنمارك إلى المغرب
طالب الديمقراطيون الاشتراكيون بالدنمارك، خلال الأسبوع الجاري بتغيير نظام اللجوء الحالي، وإلغاء حق المهاجرين في التماس اللجوء إلى الدنمارك.

''شوف تيفي''

طالب الديمقراطيون الاشتراكيون بالدنمارك، خلال الأسبوع الجاري بتغيير نظام اللجوء الحالي، وإلغاء حق المهاجرين في التماس اللجوء إلى الدنمارك.

وحسب ما أورده الموقع '' svenska'' أمس الأربعاء، فإنه ووفقا للاقتراح المثير للجدل، فيجب إرسال طالبي اللجوء إلى مخيمات لاجئين في شمال أفريقيا وبالتحديد إلى المغرب وتونس.

وأشار الموقع المذكور أن الديمقراطيين الاشتراكيين الدنماركيين، اتخذوا هذا الموقف من طالبي اللجوء الذين نجحوا في الوصول إلى أوروبا، وطالبوا بترحيلهم لاعتقادهم بأنهم كانوا وراء التسبب في الفوضى بالبلاد.

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