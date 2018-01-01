المكتب الوطني للسكك الحديدية : اقتناء 30 قاطرة كهربائية من الجيل الجديد لتدعيم حظيرة معدات نقل المسافرين ﻿

في إطار تفعيل الاستراتجية الوطنية الخاصة بتطوير النقل السككي، قام المكتب الوطني للسكك الحديدية بإطلاق طلب عروض دولي لاقتناء 30 قاطرة كهربائية جديدة.

شوف تيفي

في إطار تفعيل الاستراتجية الوطنية الخاصة بتطوير النقل السككي، قام المكتب الوطني للسكك الحديدية بإطلاق طلب عروض دولي لاقتناء 30 قاطرة كهربائية جديدة.

وتشكل هذه العملية المرحلة الأولى من برنامج يهدف إلى اقتناء وتجديد حظيرة معدات النقل السككي، والذي يتضمن قطارات ذاتية الجر لنقل المسافرين وشاحنات لنقل البضائع وكذا قاطرات.

وحسب ما كشف عنه بلاغ صادر من المكتب الوطني للسكك الحديدية توصلت شوف تيفي بنسخة منه مساء يومه الخميس، قد أفضى طلب العروض هذا إلى إسناد العقد لشركة 'ألستوم'، من أجل تصنيع وتسليم الثلاثين قاطرة كهربائية السالفة الذكر، وذلك بقيمة 1,4 مليار درهم، تهم القاطرات وقطع الغيار وقطع الحظيرة وذلك بتمويل كامل من طرف الدولة الفرنسية، من خلال قرض يمتد 40 سنة، مع فترة إعفاء لمدة 10 سنوات ونسبة فائدة لا تتعدى 0016,0%.

وتجدر الإشارة إلى أن هذه القاطرات الكهربائية من الجيل الجديد، ستصنع وفقا للمعايير الدولية المسطرة من طرف الاتحاد الدولي للسكك الحديدية، وبمميزات وخاصيات جد عصرية: كنظام معلوميات متطور، مساعدة أوتوماتيكية للقيادة، نظام سلامة وأمن جد فعال... كما أن بإمكانها بلوغ سرعة قصوى تصل إلى 180 كم / الساعة وسرعة استغلال تبلغ 160 كلم/الساعة.

والجدير بالذكر أن اقتناء هذه القاطرات يعد خطوة منطقية موالية للمشاريع الكبرى للبنية التحتية السككية، حاليا في طور إنهاء أشغالها والإعداد لاستغلالها، والتي تهم الشبكة السككية الوطنية بحيث تعتبر اليوم بمثابة ورش كبير من طنجة إلى مراكش (التثنية الكاملة لخط البيضاء - مراكش، تقوية محور القنيطرة – الدار البيضاء، إعادة تهيئة البدال السككي للدار البيضاء،... بالإضافة إلى المشروع المهيكل للقطار الفائق السرعة طنجة ـ الدارالبيضاء).

ومن خلال اقتنائه لهذه القاطرات الجديدة، يسعى المكتب إلى مواكبة التطور المستمر والمتزايد للنقل السككي، ودعم وتقوية أسطول المعدات المتحركة وكذا الرفع من العرض الموجه إلى الخطوط والمسارات الكبرى لنقل المسافرين. كما أن هذه القاطرات ستقوم بتأمين مراسلات مع القطارات الفائقة السرعة على المحاور الكبرى (البيضاء ـ فاس والبيضاء ـ مراكش) وبالتالي تقديم عروض وخدمات ذات جودة عالية خدمة للحركية المستدامة.