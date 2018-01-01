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بالفيديو..ها شنو وقع مع الداعية التركي الشهير اللي كيرقصو أمامو البنات

بتاريــخ : 8 فبراير 2018 / 18:29 بالفيديو..ها شنو وقع مع الداعية التركي الشهير اللي كيرقصو أمامو البنات | دولي
بالفيديو..ها شنو وقع مع الداعية التركي الشهير اللي كيرقصو أمامو البنات
أصدر المجلس الأعلى للإذاعة والتلفزيون التركي، أول أمس الثلاثاء أمرا بوقف بث القناة الدينية التي يمتلكها الداعية الإسلامي عدنان أوكتار المعروف بالشيخ هارون يحيى وفرض غرامة قدرها 5 بالمئة من

''شوف تيفي''

أصدر المجلس الأعلى للإذاعة والتلفزيون التركي، أول أمس الثلاثاء أمرا بوقف بث القناة الدينية التي يمتلكها الداعية الإسلامي عدنان أوكتار المعروف بالشيخ هارون يحيى وفرض غرامة قدرها 5 بالمئة من إيرادات الإعلانات.

وحسب موقع ''أورو نيوز'' فقد كان الداعيةٌ الإسلامي يظهر في برنامجه ليشرح مبادئ الشريعة الإسلامية وقيم التسامح بمشاركة راقصات وفنانات إغراء مرتديات ملابس مثيرة وأمامهن زجاجات الخمر، وكان الشيخ وفي الكثير من الحلقات يظهر ، وهو يرقص رفقة أتباعه من النساء المثيرات.

وأكد الموقع المذكور بأن قرار وقف بث قناة ''أ 9 تي في'' وفرض الغرامة المالية يأتي بعد صراع بين إدارة الشؤون الدينية التركية وأوكتار، بعد أن وصف رئيس الشؤون الدينية التركية علي أرباش ''الداعية الإسلامي'' أوكتار بأنه يعاني من خلل عقلي.

 اغتصاب

‫شوف تيفي

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المغرب شوف تيفي الداعية الإسلامي الشؤون التركية القناة الخمر

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