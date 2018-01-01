فيديو فاضح هز الواتساب.. ملتحي صور راسو عريان وكيمارس العادة السرية ﻿

تفاجأ مستخدمو تطبيق ''واتساب''، خلال الأسبوع الجاري بتداول مقطع فيديو جد صادم، ظهر خلاله شاب ''ملتح'' وهو يمارس العادة السرية عاريا خلال جلوسه بغرفة نوم.

''شوف تيفي''

تفاجأ مستخدمو تطبيق ''واتساب''، خلال الأسبوع الجاري بتداول مقطع فيديو جد صادم، ظهر خلاله شاب ''ملتح'' وهو يمارس العادة السرية عاريا خلال جلوسه بغرفة نوم.

ويظهر هذا الفيديو الشاب الملتحي وهو غارق في ممارسة العادة السرية وممارسة شذوذه الجنسي بطريقة مقززة، أثارت صدمة واستياء مستخدمي ''واتساب''.

وتفاعل مستخدو ''واتساب'' مع هذا الفيديو، حيث أشار العديد منهم بأن هذا الملتحي من المحتمل أن يكون قد سقط ضحية ''الأرنكة''، حيث تم استدراجه من خلال فتاة وهمية من أجل ممارسة الجنس عبر الانترنت، ليتم تصويره ونشر الفيديو الفاضح.