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مؤلم..وفاة مواطن مغربي وسط طائرة سعودية فوق الأجواء المصرية

بتاريــخ : 8 فبراير 2018 / 18:16 مؤلم..وفاة مواطن مغربي وسط طائرة سعودية فوق الأجواء المصرية | دولي
مؤلم..وفاة مواطن مغربي وسط طائرة سعودية فوق الأجواء المصرية
توفي مواطن مغربي، اليوم الخميس، بمدينة الإسكندرية، بعد تعرضه لأزمة صحية، وهو على متن طائرة تابعة للخطوط السعودية فوق الأجواء المصرية.

''شوف تيفي''+'' و م ع''

توفي مواطن مغربي، اليوم الخميس، بمدينة الإسكندرية، بعد تعرضه لأزمة صحية، وهو على متن طائرة تابعة للخطوط السعودية فوق الأجواء المصرية.

وعلم لدى سفارة المملكة بالقاهرة، أن المواطن المغربي (محمد مرتضى)، البالغ من العمر قيد حياته 62 سنة، توفي، جراء تعرضه لأزمة صحية على متن طائرة تابعة للخطوط السعودية (رحلة رقم 373) المتجهة من جدة إلى الدارالبيضاء، اضطر على إثرها طاقمها إلى الهبوط بمطار الإسكندرية لتقديم الإسعافات الأولية له، لكنه فارق الحياة. وأضاف المصدر ذاته، أن الفقيد كان عائدا إلى المغرب بعد أدائه مناسك العمرة، إلا أن هبوطا حادا بالدورة الدموية ألم به مباشرة بعد دخول الطائرة السعودية إلى الأجواء المصرية.

ومباشرة بعد تلقيها الخبر، اتخذت مصالح سفارة المملكة بالقاهرة، الإجراءات الإدارية اللازمة كي يتسنى نقل جثمان الهالك إلى المغرب، حيث سيوارى الثرى بمدينة بني ملال تنفيذا لرغبة عائلته. 

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