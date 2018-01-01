عاجل..شوفو أشنو قالت والدة الزفزافي بعدما تم عرض صورة خطيرة لأشخاص يحملون الأسلحة وفيديو للزفزافي في جلسة المحاكمة ﻿

علمت ''شوف تيفي'' من موفدها بمحكمة الاستئناف بمدينة الدار البيضاء، أن القاضي علي الطرشي، عرض قبل قليل من يومه الخميس، خلال أشغال جلسة محاكمة ناصر الزفزافي ورفاقه، صورة خطيرة، ظهر خلالها أشخاص

''شوف تيفي''

علمت ''شوف تيفي'' من موفدها بمحكمة الاستئناف بمدينة الدار البيضاء، أن القاضي علي الطرشي، عرض قبل قليل من يومه الخميس، خلال أشغال جلسة محاكمة ناصر الزفزافي ورفاقه، صورة خطيرة، ظهر خلالها أشخاص يحملون أسلحة.

وأوضح الموفد بأن عرض الصورة، جاء خلال الاستماع للمعتقل ''فهيم غطاس''، مشيرا إلى أن القاضي، عرض كذلك مقطع فيديو ظهر خلاله ناصر الزفزافي وهو يتهم وزير الداخلية بمحاولة إدخال نشطاء حراك الريف في صراع مع رجال الأمن.

وأضاف الموفد أن المثير خلال عرض الفيديو، كان ردة فعل والد ناصر الزفزافي والذي ابتسم، بينما التفتت والدته وقالت لأفراد من أسر المعتقلين وهي تبتسم : ''مزال ماشفتو والو''.