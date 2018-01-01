 لهذه الأسباب تحفظت وزارة الاتصال عن المشاركة في برنامج مباشرة معكم ''المخدوم'' الذي برأ أصغر رئيسة جماعة من شبهة الخيانة الزوجية ﻿
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لهذه الأسباب تحفظت وزارة الاتصال عن المشاركة في برنامج مباشرة معكم ''المخدوم'' الذي برأ أصغر رئيسة جماعة من شبهة الخيانة الزوجية

بتاريــخ : 8 فبراير 2018 / 17:32 لهذه الأسباب تحفظت وزارة الاتصال عن المشاركة في برنامج مباشرة معكم المخدوم الذي برأ أصغر رئيسة جماعة من شبهة الخيانة الزوجية | إعلام وتواصل
لهذه الأسباب تحفظت وزارة الاتصال عن المشاركة في برنامج مباشرة معكم ''المخدوم'' الذي برأ أصغر رئيسة جماعة من شبهة الخيانة الزوجية
علمت شوف تيفي من مصادر مطلعة أن دعوة وجهت لوزارة الاتصال والثقافة من أجل حضور حلقة من برنامج مباشرة معكم، وذلك للمشاركة في النقاش الدائر حول موضوع الحلقة الذي عنونه جامع كلحسن بمخاطر الأخبار

شـــوف تيفي:

علمت شوف تيفي من مصادر مطلعة أن دعوة وجهت لوزارة الاتصال والثقافة من أجل حضور حلقة من برنامج مباشرة معكم، وذلك للمشاركة في النقاش الدائر حول موضوع الحلقة الذي عنونه جامع كلحسن بمخاطر الأخبار الزائفة.

لكن الوزارة اعتذرت عن الدعوة حسب المصادر، دون ذكر الأسباب، لكن نفس المصادر أوردت عدة احتمالات قد تكون من وراء ذلك الاعتذار، وترجح أن تكون موضوع الحلقة الفضفاض والمواد المدرجة خاصة ''الربورطاج'' المعد بحبكة والموجه بطريقة ذكية لضرب بعض المنابر الإعلامية وتصفية الحساب معها، في مقابل خدمة جهة سياسية معينة...وهذا ما كان سيخل بجانب الحياد الذي عودتنا عليه وزارة في حجم الاتصال والثقافة ، وربما فطن المسؤولون للمقلب فاعتذروا بلباقة..

‫شوف تيفي

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شــوف تيفي المغرب وزارة الاتصال أجندة الطوالع القناة الثانية دوزيم كولحسن

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