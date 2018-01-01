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عـــاجل: بعد أسبوع على انتشار فيديو ''الكانيطة''..هافين صورو شاب خرجو من المؤخرة ديالو قرعة ديال ''فانتا'' من وسط السبيطار

بتاريــخ : 8 فبراير 2018 / 17:13 عـــاجل: بعد أسبوع على انتشار فيديو الكانيطة..هافين صورو شاب خرجو من المؤخرة ديالو قرعة ديال فانتا من وسط السبيطار | حوادث و حقوق
عـــاجل: بعد أسبوع على انتشار فيديو ''الكانيطة''..هافين صورو شاب خرجو من المؤخرة ديالو قرعة ديال ''فانتا'' من وسط السبيطار
في جديد فضيحة الفيديو الذي انتشر الأسبوع الماضي، عبر تطبيق الـ''واتساب'' وبعض الصفحات الفيسبوكية و أثار ضجة واسعة، علمت ''شوف تيفي'' ان أطوار الفيديو جرت داخل مستشفى عمومي.

شـــوف تيفي:

في جديد فضيحة الفيديو الذي انتشر الأسبوع الماضي، عبر تطبيق الـ''واتساب'' وبعض الصفحات الفيسبوكية و أثار ضجة واسعة، علمت ''شوف تيفي'' ان أطوار الفيديو جرت داخل مستشفى عمومي.

و كشفت مصادرنا أن الفيديو الذي يُوثق عملية استخراج قنينة مشروب غازي ''فانتا كانيط'' من دبر شاب، التقطت داخل غرفة عمليات مستشفى عمومي بمدينة القنيطرة معروف بـ''سبيطار الغابة''.

وقالت مصادرنا، إن الأبحاث جارية لمعرفة ملابسات هذا الفيديو و الطاقم الطبي الذي كان قد أشرف على العملية وقتها.

و معلوم و كما سبق و أشارت لذلك ''شوف تيفي'' كانت وزارة الصحة، قد فتحت تحقيقا للكشف عن المعطيات الكاملة الخاصة بفيديو فاضح، ظهر خلاله طبيب، يقوم بإزالة ''كانيط'' من دبر شخص، في حين قام أشخاص آخرون تواجدوا معه بعين المكان بالسخرية .

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

شـــوف تيفي المغرب كانيط شاب فيديو كانيط

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