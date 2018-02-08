صادم وبالصور..القضاء يوافق على تحول أنثى إلى ذكر ﻿

تمكنت فتاة سورية من الحصول على موافقة محكمة الأحوال المدنية في سوريا بتغيير الجنس بحيث تصبح ذكرا بدلا من أنثى، وتصحيح اسمها، وذلك حسب ما كشفت عنه وكالة ''سبوتنيك'' يومه الخميس.

''شوف تيفي''

تمكنت فتاة سورية من الحصول على موافقة محكمة الأحوال المدنية في سوريا بتغيير الجنس بحيث تصبح ذكرا بدلا من أنثى، وتصحيح اسمها، وذلك حسب ما كشفت عنه وكالة ''سبوتنيك'' يومه الخميس.

وذكرت وكالة ''سبوتنيك'' أن القضاء السوري ، وافق لأول مرة على عملية التحول الجنسي من أنثى إلى ذكر وتصحيح المعلومات في الهوية وجميع الوثاق التي تخص الشخص المتحول، وذلك نتيجة للتغير الطبيعي الذي طرأ على جسم الفتاة بشكل تدريجي من خشونة الصوت بدون أي خضوع لعملية أو الحقن بالهرمون.

وأكدت الوكالة بأن المتحولة التي فضلت عدم ذكر اسمها، قالت إنها حصلت على قرار محكمة بالسماح بتغيير جنسها واسمها من الأنثى إلى الذكر بعد أن أكد الأطباء على وجود أعضاء تناسلية ذكرية ضامرة، فقامت بإجراء التحاليل الطبية اللازمة في الوقت الذي عرضت نفسها على طبيب نفسي فاجمع الأطباء على ضرورة التحول الجنسي من أنثى إلى ذكر، خاصة بعد ظهور علامات الذكورة الواضحة على جسدها.