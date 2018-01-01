جامع كولحسن صنع حلقة على مقاس أصغر رئيسة جماعة بالمغرب لتبييض وجهها في قناة عمومية تصرف من أموال الشعب.. وهَرَّبْ الحقيقة ﻿

تابع المشاهدون حلقة يوم السابع فبراير الجاري من برنامج ''مباشرة معكم'' الذي يعده جامع كولحسن والتي تناولت موضوع الأخبار الزائفة في الصحافة الوطنية، ولا يسعنا كمهتمين بالشأن الصحفي إلا أن نبدي بعض

شــــوف تيفي:

تابع المشاهدون حلقة يوم السابع فبراير الجاري من برنامج ''مباشرة معكم'' الذي يعده جامع كولحسن والتي تناولت موضوع الأخبار الزائفة في الصحافة الوطنية، ولا يسعنا كمهتمين بالشأن الصحفي إلا أن نبدي بعض الملاحظات التي عنت لنا ونحن نتابع حلقة ليلة الأمس التي تعتبر بشهادة العديد من المهنيين من أضعف حلقات هذا البرنامج، بسبب عدم توازنها المهني، باستثناء التدخلات الوازنة لممثل الإدارة العامة للأمن الوطني، الذي كان ملما بالموضوع وعلى بينة مما يقول، أكثر من يفترض أنهم كانوا من أصحاب المهنة ذاتها.

الملاحظة الأولى: تتمثل في طرح السؤال حول المستفيد الأول من حلقة البارحة حول ''الأخبار الزائفة''، هل هو عموم المواطنين مادام الأمر يتعلق بقناة عمومية وظيفتها الإخبار وتنوير العموم بخطورة الأنباء الزائفة، أم أن الغاية كانت مستترة، بتتبع تفاصيل ما حدث يتبين أن حلقة البارحة من برنامج جامع كولحسن كأنها صنعت على المقاس، والمستفيد الأول هو رئيسة جماعة الطوالع ببن سليمان، التي برأتها القناة العمومية، في حين أن قرار القضاء كان هو حفظ الملف، وممثل إدارة الأمن أكد أن الطرفين رئيس جماعة بالمحمدية ورئيسة جماعة ببن سليمان كانا في وضع ''شبهة''... وهذا موضوع آخر سنعود إليه لاحقا..

الملاحظة الثانية: لا يمكن محاربة الأخبار الزائفة بتزييف الحقائق، وهذا ما قامت به حلقة جامع كولحسن من ''مباشرة معكم'' إذا كان الأمر التحقيق الموضوعي، فهناك متضرران في موضوع قضية بن سليمان، وهو رئيس جماعة بالمحمدية أيضا يفترض أنه مس في شرفه، فلماذا لم يتم استحضاره ليدلي بشهادته وتم الاكتفاء بإدراج تصريحات إكرام عبيد؟ ثم كيف تستقيم الموضوعية التي تفرضها الأخلاق المهنية للصحافة في غياب الطرف المشتكي وهو زوجة الطرف الذي ضبط مع رئيسة مجلس الطوالع التي تقول إنهما كانا في مقهى، وممثل الأمن الوطني في ذات البرنامج يقول إنهما ضبطا أمام باب عمارة، وهناك تصريح للزوجة تؤكد فيه أن زوجها على علاقة بمن تدعي أنها ضحية الأخبار الزائفة.

الملاحظة الثالثة: لم تكن حلقة جامع كولحسن البارحة سوى من أجل تبييض سيرة إكرام عبيد، إذ تم الهجوم على قناة بعينها هي ''شوف تيفي'' التي تبعد ب5 كيلومترات عن مقر القناة الثانية، فهذه القناة التي أضحت تزاحم القنوات الرسمية بسياسة القرب التي انتهجتها واستطاعت أن تدخل كل بيوت المغاربة، لماذا لم تُستدع في هذه المحاكمة الزائفة وغير العادلة، لتقول رأيها في الموضوع، كنا مستهدفين بشكل تعسفي بالكلام الذي راج في حلقة قائد ''الجوقة'' جامع كولحسن الذي بدا البارحة غير محايد وهو من يوجه الكلام لاستدرار العطف في قضية لم يبرأها لا الأمن ولا القضاء، وإنما سعت لتبرئتها قناة عمومية تستخلص أموال تمويلها من ضرائب المغاربة لخلق برنامج على المقاس، إذ كان بالأولى أن تسمى حلقة البارحة :براءة إكرام عبيد'' لا ''الأخبار الزائفة'' التي عرفها كل الحاضرين بأنها هي غير الأخبار الحقيقية أو الأخبار الصحيحة التي توظف في سياق خاطئ، وهذا ما ينطبق على ما راج في حلقة ''مباشرة معكم'' لجامع كولحسن البارحة.

الملاحظة الرابعة والأخيرة: نحن ليس لدينا أي نية أبدا لاستهداف المرأة المغربية خاصة التي تشرف على تسيير الشأن العام، فالموضوع كان أساسا غير مرتبط لا باختلاس ولا بخلل في التدبير العمومي لكي يتم التغريد بغير الكلام الحقيقي، واستجداء الرحمة بادعاء المظلومية بقضية كبرى هي المرأة، فأرشيف ''شوف تيفي'' مليء بمواقفنا وبرامجنا المدافعة عن نبل قضية المرأة والتنويه بالمستوى الذي أصبحت عليه، فالقضية من أساسها هي ذات بعد أخلاقي، فقد توصلنا من زوجة الطرف الآخر الذي لم تستمع إليه القناة الثانية التي يجب أن تتهم بالنزعة الذكورية لأنها لم تنظر إلى الرجل بأنه هو أيضا تعرض شرفه للطعن، بل اعتبرت أن ذلك ربما مفخرة لرجولته ودافعت عن إكرام عبيد فقط، كان لنا فيديو توصلنا به من المرأة المدعية وذهبنا إلى عين المكان واستمعنا لكل الآراء وحاولنا الاستماع إلى عائلة إكرام... لكنهم رفضوا الحديث بتاتا... هل توجد موضوعية أكثر من هذه؟ نتوجه بالسؤال لمن أشرف على إعداد حلقة تحت الطلب وعلى المقاس في قناة عمومية.