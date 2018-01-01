عاجل...انطلاق أشغال جلسة محاكمة الزفزافي ورفاقه والمهداوي أكبر الغائبين ﻿

علمت ''شوف تيفي'' من موفدها إلى محكمة الاستئناف بالبيضاء، أن أشغال جلسة محاكمة ناصر الزفزافي ورفاقه، انطلقت قبل قليل من يومه الخميس، وكانت البداية بتأكيد ممثل النيابة العامة غياب الصحافي المعتقل

''شوف تيفي''

علمت ''شوف تيفي'' من موفدها إلى محكمة الاستئناف بالبيضاء، أن أشغال جلسة محاكمة ناصر الزفزافي ورفاقه، انطلقت قبل قليل من يومه الخميس، وكانت البداية بتأكيد ممثل النيابة العامة غياب الصحافي المعتقل حميد المهداوي عن الجلسة لأسباب مجهولة.

وأوضح الموفد بأن النقيب عبد الرحيم الجامعي المنتمي لهيئة الدفاع عن المعتقلين، أكد للنيابة العامة أن المهداوي، أبلغ زوجته بحضوره إلا أنه غاب عن الجلسة.

وأشار الموفد إلى أن الجلسة، تعرف في هذه اللحظات الاستماع لأول متابع على خلفية أحداث الحسيمة ويتعلق الأمر بـ ''فهيم غطاس''.