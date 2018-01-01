 الأمير مولاي الحسن يترأس بالدار البيضاء افتتاح الدورة 24 للمعرض الدولي للنشر والكتاب ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

عـــاجل: بعد أسبوع على انتشار فيديو الكانيطة..هافين صورو شاب خرجو من المؤخرة ديالو قرعة ديال فانتا من وسط السبيطار | حوادث و حقوق

عـــاجل: بعد أسبوع على انتشار فيديو ''الكانيطة''..هافين صورو شاب خرجو من المؤخرة ديالو قرعة ديال

فيديو : قضية النجم الجزائري رياض محرز تثير الجدل في أوساط الصحافة و الجماهير في إنجلترا | بووز

فيديو : قضية النجم الجزائري رياض محرز تثير الجدل في أوساط الصحافة و الجماهير في إنجلترا

صادم وبالصور..القضاء يوافق على تحول أنثى إلى ذكر | دولي

صادم وبالصور..القضاء يوافق على تحول أنثى إلى ذكر

المجلسي الحكومي يكشف عن مخططه لأجل فك العزلة عن المناطق التي حاصرتها الثلوج الكثيفة وآثار البرد والثلوج بمناطق المملكة | بوليتيك

المجلسي الحكومي يكشف عن مخططه لأجل فك العزلة عن المناطق التي حاصرتها الثلوج الكثيفة وآثار البرد

جامع كولحسن صنع حلقة على مقاس أصغر رئيسة جماعة بالمغرب لتبييض وجهها في قناة عمومية تصرف من أموال الشعب.. وهَرَّبْ الحقيقة | إعلام وتواصل

جامع كولحسن صنع حلقة على مقاس أصغر رئيسة جماعة بالمغرب لتبييض وجهها في قناة عمومية تصرف من أموال

عاجل...انطلاق أشغال جلسة محاكمة الزفزافي ورفاقه والمهداوي أكبر الغائبين | بوليتيك

عاجل...انطلاق أشغال جلسة محاكمة الزفزافي ورفاقه والمهداوي أكبر الغائبين

شاهد بالفيديو .. لحظة وصول أشرف بنشرقي لخوص الديربي السعودي ضد النصر | بووز

شاهد بالفيديو .. لحظة وصول أشرف بنشرقي لخوص الديربي السعودي ضد النصر

الأمير مولاي الحسن يترأس بالدار البيضاء افتتاح الدورة 24 للمعرض الدولي للنشر والكتاب | اقتصاد

الأمير مولاي الحسن يترأس بالدار البيضاء افتتاح الدورة 24 للمعرض الدولي للنشر والكتاب

حقيقة تحدي منتصف الليل لي داير حالة على مواقع التواصل الإجتماعي حضيو ولادكم | بووز

حقيقة تحدي '' منتصف الليل '' لي داير حالة على مواقع التواصل الإجتماعي حضيو ولادكم

ماذا يريد عمو بن كيران؟

الأمير مولاي الحسن يترأس بالدار البيضاء افتتاح الدورة 24 للمعرض الدولي للنشر والكتاب

بتاريــخ : 8 فبراير 2018 / 15:48 الأمير مولاي الحسن يترأس بالدار البيضاء افتتاح الدورة 24 للمعرض الدولي للنشر والكتاب | اقتصاد
الأمير مولاي الحسن يترأس بالدار البيضاء افتتاح الدورة 24 للمعرض الدولي للنشر والكتاب
ترأس الأمير مولاي الحسن، اليوم الخميس بالمعرض الدولي بالدار البيضاء افتتاح الدورة الـ24 للمعرض الدولي للنشر والكتاب، المنظم تحت رعاية الملك محمد السادس من 8 إلى غاية 18 فبراير الجاري.

"شوف تيفي"+"و م ع"

ترأس الأمير مولاي الحسن، اليوم الخميس بالمعرض الدولي بالدار البيضاء افتتاح الدورة الـ24 للمعرض الدولي للنشر والكتاب، المنظم تحت رعاية الملك محمد السادس من 8 إلى غاية 18 فبراير الجاري.

ويعتبر افتتاح الأمير مولاي الحسن لهذا المعرض تجسيدا جديدا للعناية الملكية التي ما فتئ الملك محمد السادس يوليها للميدان الثقافي، وإرادته القوية للنهوض بمختلف التظاهرات المرتبطة بهذا المجال، وذلك بهدف بناء مجتمع للمعرفة منفتح ومزدهر ومتحضر.

وقام الأمير مولاي الحسن، بهذه المناسبة بزيارة العديد من أروقة المعرض من ضمنها رواق جمهورية مصر العربية، ضيف الشرف للدورة الـ24 للمعرض الدولي للنشر والكتاب، التي تحتفي بالعلاقات التاريخية والثقافية التي تجمع المغرب مع هذا البلد الشقيق، الذي تضرب جذور حضارته في عمق التاريخ.

كما قام الأمير مولاي الحسن بزيارة أروقة كل من وزارة الثقافة والاتصال، وهيئة الشارقة للكتاب (الإمارات العربية المتحدة) والناشرين الجزائريين، والمعهد الفرنسي، ومعهد سيرفانتيس، ودار أمريكا، وأمريكا اللاتينية، والشركة الشريفة للتوزيع والصحف (سوشبريس) ودور النشر (دار الثقافة، ودار الرشاد الحديثة، ومكتبة المدارس "ليبريري ديزيكول" و "لاكروازي دي شومان").

وزار الأمير كذلك، أروقة كل من وزارة الدولة المكلفة بحقوق الإنسان، والمجلس الوطني لحقوق الإنسان، ومجلس الجالية المغربية بالخارج، ووزارة الثقافة الفلسطينية والمجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب الكويتي. وستعرف النسخة الـ24 من المعرض الدولي للنشر والكتاب المنظمة من طرف وزارة الثقافة والاتصال بتعاون مع الوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات والمكتب الوطني للمعارض، مشاركة 709 عارضا بينهم 305 عارض مباشر و404 غير مباشر، جاؤوا من المغرب والدول العربية والأفريقية والأوروبية والأمريكية.
وسيتم خلال هذه الدورة تقديم عرض غني ومتنوع من الكتب، سيتجاوز 125 ألف عنوان تشمل مختلف المعارف. وسيتميز البرنامج الثقافي لنسخة هذه السنة بمشاركة عدد مهم من الباحثين والمبدعين من داخل المغرب وخارجه، سيقومون بتأطير وتنشيط ما معدله 14 نشاطا في اليوم، بمشاركة 350 متدخلا سلسلة من الندوات والمؤتمرات والأمسيات الشعرية واللقاءات المباشرة، وتقديم الإصدارات الجديدة. كما سيتم تكريم مجموعة من المبدعين والباحثين المتميزين.

وسيعرف برنامج هذه الدورة أيضا مجموعة من اللحظات القوية كتنظيم أمسية أركانة وحفل تسليم جائزة ابن بطوطة لأدب الرحلة وكذا الجائزة الوطنية للقراءة.

ولم يستثن الأطفال خلال هذه الدورة، إذ خصص لهم فضاء كبير، مع برمجة غنية ومتنوعة ومتوازنة موجهة خصوصا لتشجيع القراءة لدى الفئات الناشئة.

وكان الأمير مولاي الحسن قد استعرض لدى وصوله للمعرض الدولي للنشر والكتاب، تشكيلة من الحرس الملكي، أدت التحية، قبل أن يتقدم للسلام على سموه وزير الثقافة والاتصال محمد الأعرج، ووزيرة الثقافة المصرية السيدة إيناس عبد الدائم، وسفير جمهورية مصر العربية بالمغرب السيد أشرف إبراهيم أحمد إبراهيم ووالي جهة الدارالبيضاء -سطات عامل عمالة الدار البيضاء، عبد الكبير زهود، ورئيس مجلس الجهة مصطفى الباكوري، بالإضافة إلى عدد من سامي الشخصيات.

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

المغرب شوف تيفي الأمير مولاي الحسن معرض الكتاب محمد الأعرج الدار البيضاء

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

إقرأ أيضا

بالصــور..مؤسسة دار الصانع تبصم على مشاركة قوية في مهرجان الصناعة التقليدية ميلا سوراج قند بالهند | اقتصاد

بالصــور..مؤسسة دار الصانع تبصم على مشاركة قوية في مهرجان الصناعة التقليدية ''ميلا سوراج قند'' بالهند

لأول مرة..المغرب يعرض صناعاته التقليدية بالهند | اقتصاد

لأول مرة..المغرب يعرض صناعاته التقليدية بالهند

المغــرب لا زال يترنح على مؤشر الحرية الاقتصادية .. وهـذه هي الرتبة التي يحتلها عالميا | اقتصاد

المغــرب لا زال يترنح على مؤشر الحرية الاقتصادية .. وهـذه هي الرتبة التي يحتلها عالميا

اتصالات المغرب تحتفي بمواهب العاملين بها وأقربائهم بتنظيم مواهب اتصالات | اقتصاد

اتصالات المغرب تحتفي بمواهب العاملين بها وأقربائهم بتنظيم مواهب اتصالات

﻿

أحدث حلقات برنامجنا

بالفيديو..نايض الصداع حدا دونور..فأول يوم من عرض تذاكر الديربي..السوق السوداء تُلهب الأسعار | خارج البلاطو
منذ 23 دقيقة

بالفيديو..نايض الصداع حدا دونور..فأول يوم من عرض تذاكر الديربي..السوق السوداء تُلهب الأسعار

في أول خروج إعلامي..سعيدة شرف تُوضح..أغنية العظمة ممنوش ثرات مغربي و مكنعرفش هاذ السيدة اللي قالت ديالها الأغنية وإيلا عندها الدليل تجيبو لينا | خارج البلاطو

في أول خروج إعلامي..سعيدة شرف تُوضح..أغنية العظمة ممنوش ثرات مغربي و مكنعرفش هاذ السيدة اللي قالت ديالها الأغنية وإيلا عندها الدليل تجيبو لينا

خبـــر سار للجماهير الرجاوية..الحافيظي مؤهل لخوض مباراة الديربي | بــووز

خبـــر سار للجماهير الرجاوية..الحافيظي مؤهل لخوض مباراة الديربي

عيــوش يُفجرها في وجه الوزيرة الحقاوي..أنا كنحتارمها و لكن ممتافقش معاها وحتى مغربي متكفيه 20 درهم خاصنا نعطيوهم 200 درهم فالنهار | خارج البلاطو

عيــوش يُفجرها في وجه الوزيرة الحقاوي..أنا كنحتارمها و لكن ممتافقش معاها وحتى مغربي متكفيه 20 درهم خاصنا نعطيوهم 200 درهم فالنهار

﻿

آخر المستجدات

عـــاجل: بعد أسبوع على انتشار فيديو الكانيطة..هافين صورو شاب خرجو من المؤخرة ديالو قرعة ديال فانتا من وسط السبيطار | حوادث و حقوق
منذ 9 دقائق

عـــاجل: بعد أسبوع على انتشار فيديو ''الكانيطة''..هافين صورو شاب خرجو من المؤخرة ديالو قرعة ديال

فيديو : قضية النجم الجزائري رياض محرز تثير الجدل في أوساط الصحافة و الجماهير في إنجلترا | بووز

فيديو : قضية النجم الجزائري رياض محرز تثير الجدل في أوساط الصحافة و الجماهير في إنجلترا

صادم وبالصور..القضاء يوافق على تحول أنثى إلى ذكر | دولي

صادم وبالصور..القضاء يوافق على تحول أنثى إلى ذكر

المجلسي الحكومي يكشف عن مخططه لأجل فك العزلة عن المناطق التي حاصرتها الثلوج الكثيفة وآثار البرد والثلوج بمناطق المملكة | بوليتيك

المجلسي الحكومي يكشف عن مخططه لأجل فك العزلة عن المناطق التي حاصرتها الثلوج الكثيفة وآثار البرد

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2018.