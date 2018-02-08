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بالصور..ساكنة عمارة يحتجون على مركز تجاري مشهور كيبيع الشراب والخمور بسيدي سليمان

بتاريــخ : 8 فبراير 2018 / 15:40 بالصور..ساكنة عمارة يحتجون على مركز تجاري مشهور كيبيع الشراب والخمور بسيدي سليمان | حوادث و حقوق
بالصور..ساكنة عمارة يحتجون على مركز تجاري مشهور كيبيع الشراب والخمور بسيدي سليمان
كشف مصدر حقوقي لـ ''شوف تيفي'' بأن ساكنة عمارة سكنية بسيدي سليمان، تفاجؤوا بقيام مركز تجاري بفتح بوابة بالقرب من العمارة، تؤدي إلى المكان المخصص لبيع الخمور.

"شوف تيفي"

كشف مصدر حقوقي لـ "شوف تيفي" بأن ساكنة عمارة سكنية بسيدي سليمان، تفاجؤوا بقيام مركز تجاري بفتح بوابة بالقرب من العمارة، تؤدي إلى المكان المخصص لبيع الخمور.

وأوضح المصدر ذاته بأن صاحب المركز، قام بهذه الخطوة في وقت متأخر من الليل بداية الأسبوع الجاري، بالرغم من أن نائب باشا المدينة منعه خلال محاولته تثبيت البوابة سابقا.

وأشار ذات المصدر أن هذا الباب سيتم استخدامه لولوج وبيع المشروبات الكحولية، وهو ما سيشكل إزعاجا وخطرا على السكان المجاورين وخاصة ساكني العمارة، داعيا السلطات المحلية إلى التدخل بحزم وإغلاق هذه البوابة.

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

المغرب شوف تيفي مصدر حقوقي الخمور العمارة

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