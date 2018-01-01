 عاجل وبالفيديو..والدة لورا بريول في أول تصريح: ''المجرد غتاصب بنتي وهو سكران وشام الكوكايين وعندو بزاف ديال الضحايا منهم مغربيات'' ﻿
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عاجل وبالفيديو..والدة لورا بريول في أول تصريح: ''المجرد غتاصب بنتي وهو سكران وشام الكوكايين وعندو بزاف ديال الضحايا منهم مغربيات''

بتاريــخ : 8 فبراير 2018 / 15:27 عاجل وبالفيديو..والدة لورا بريول في أول تصريح: المجرد غتاصب بنتي وهو سكران وشام الكوكايين وعندو بزاف ديال الضحايا منهم مغربيات | منوعات
عاجل وبالفيديو..والدة لورا بريول في أول تصريح: ''المجرد غتاصب بنتي وهو سكران وشام الكوكايين وعندو بزاف ديال الضحايا منهم مغربيات''
خرجت ''أولغا'' والدة الفتاة الفرنسية لورا بريول عن صمتها وظهرت في فيديو عبر قناة ابنتها باليوتيوب يومه الخميس، وكشفت عن العديد من المعطيات الخاصة بقضية ابنتها مع الفنان المغربي سعد المجرد.

''شوف تيفي''

خرجت ''أولغا'' والدة الفتاة الفرنسية لورا بريول عن صمتها وظهرت في فيديو عبر قناة ابنتها باليوتيوب يومه الخميس، وكشفت عن العديد من المعطيات الخاصة بقضية ابنتها مع الفنان المغربي سعد المجرد.

وأوضحت والدة لورا بريول، بأن سعد المجرد ليلة الواقعة، قام بتعنيف ابنتها واغتصبها بطريقة وحشية وهو تحت تأثير الكحول والكوكايين،مشيرة إلى أن لورا كانت تعتقد بأنها ستقضي ليلة سعيدة مع المجرد وأصدقائه، قبل أن تتفاجأ بتواجدها معه لوحدها، ليستغل الفرصة، حيث أقدم على اغتصابها وتعنيفها.

وأكدت ''أولغا'' بأن ابنتها التقت العشرات من الفتيات ومن بينهن مغربيات تواصلن معها وأخبرنها بأنهن تعرضن للاغتصاب على يد المجرد لكنهن رفضن التقدم بشكاية خوفا من تعرضهن لما تعرضت له بريول.

وأشارت المتحدثة بأن حياتها وحياة أطفالها البالغين من العمر 8 سنوات و14 سنة، تحولت إلى جحيم بعد ''المأساة''، مشيرة بأنها أصبحت خائفة من الرد على الهاتف أو فتح باب منزلها، عقب توصلها برسائل تهديد.

واستغلت والدة بريول الفرصة من أجل تقديم الشكر لجميع من وقف في صف ابنتها، وحاول مساعدتها معنويا لتجاوز محنتها.

‫شوف تيفي

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المغرب شوف تيفي سعد المجرد الاغتصاب لورا بريول

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