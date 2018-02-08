عــــاجل: الحكم على محامي ''الزفزافي'' بــ20 شهرا حبسا نافذا وغرامة مالية .. وهاعلاش ﻿

''شـوف تيفي''
حكمت ابتدائية الحسيمة يومه الخميس على عبد الصادق البوشتاوي، محامي معتقلي أحداث الحسيمة والمقرب من ''ناصر الزفزافي'' على وجه الخصوص ، بالحبس النافذ عشرين شهرا، وبغرامة مالية قدرها 500 درهم، وذلك على خلفية متابعته بتهمة إهانة موظفين عموميين ورجال القوة العمومية بسبب أدائهم لمهامهم والتهديد وإهانة هيئات منظمة و تحقير مقررات قضائية والتحريض على ارتكاب جنح و جنايات و المساهمة في تنظيم تظاهرة غير مصرح بها ووقع منعها و الدعوة الى المشاركة في تظاهرة.
وحسب مصادر ''شوف تيفي'' فقد حكمت المحكمة على المحامي ''عبد الصادق البوشتاوي'' علنيا ابتدائيا و حضوريا في الشكل : برد جميع الدفوع الشكلية والقول باختصاص هذه المحكمة للبث في القضيـــــة فيما يتعلق بمنطوق الحكم وبعدم مــــؤاخدة المتهم من أجل جنحــــــة جلب زبناء و التصريح ببراءته منـــــها و بمــــؤاخذته من أجل باقــــي ما نسب إليه والحكم عليه بعشرون شهرا حبسا نافدا و بغرامة مالية قدرها 500 درهم مع تحميله الصائر و الإجبار في الأدنى من ناحية الموضوع .