عــــاجل: الحكم على محامي ''الزفزافي'' بــ20 شهرا حبسا نافذا وغرامة مالية .. وهاعلاش ﻿

حكمت ابتدائية الحسيمة يومه الخميس على عبد الصادق البوشتاوي، محامي معتقلي أحداث الحسيمة والمقرب من ''ناصر الزفزافي'' على وجه الخصوص ، بالحبس النافذ عشرين شهرا، وبغرامة مالية قدرها 500 درهم

''شـوف تيفي''

حكمت ابتدائية الحسيمة يومه الخميس على عبد الصادق البوشتاوي، محامي معتقلي أحداث الحسيمة والمقرب من ''ناصر الزفزافي'' على وجه الخصوص ، بالحبس النافذ عشرين شهرا، وبغرامة مالية قدرها 500 درهم، وذلك على خلفية متابعته بتهمة إهانة موظفين عموميين ورجال القوة العمومية بسبب أدائهم لمهامهم والتهديد وإهانة هيئات منظمة و تحقير مقررات قضائية والتحريض على ارتكاب جنح و جنايات و المساهمة في تنظيم تظاهرة غير مصرح بها ووقع منعها و الدعوة الى المشاركة في تظاهرة.

وحسب مصادر ''شوف تيفي'' فقد حكمت المحكمة على المحامي ''عبد الصادق البوشتاوي'' علنيا ابتدائيا و حضوريا في الشكل : برد جميع الدفوع الشكلية والقول باختصاص هذه المحكمة للبث في القضيـــــة فيما يتعلق بمنطوق الحكم وبعدم مــــؤاخدة المتهم من أجل جنحــــــة جلب زبناء و التصريح ببراءته منـــــها و بمــــؤاخذته من أجل باقــــي ما نسب إليه والحكم عليه بعشرون شهرا حبسا نافدا و بغرامة مالية قدرها 500 درهم مع تحميله الصائر و الإجبار في الأدنى من ناحية الموضوع .