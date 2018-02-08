 عــــاجل: الحكم على محامي ''الزفزافي'' بــ20 شهرا حبسا نافذا وغرامة مالية .. وهاعلاش ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

عـــاجل: بعد أسبوع على انتشار فيديو الكانيطة..هافين صورو شاب خرجو من المؤخرة ديالو قرعة ديال فانتا من وسط السبيطار | حوادث و حقوق

عـــاجل: بعد أسبوع على انتشار فيديو ''الكانيطة''..هافين صورو شاب خرجو من المؤخرة ديالو قرعة ديال

فيديو : قضية النجم الجزائري رياض محرز تثير الجدل في أوساط الصحافة و الجماهير في إنجلترا | بووز

فيديو : قضية النجم الجزائري رياض محرز تثير الجدل في أوساط الصحافة و الجماهير في إنجلترا

صادم وبالصور..القضاء يوافق على تحول أنثى إلى ذكر | دولي

صادم وبالصور..القضاء يوافق على تحول أنثى إلى ذكر

المجلسي الحكومي يكشف عن مخططه لأجل فك العزلة عن المناطق التي حاصرتها الثلوج الكثيفة وآثار البرد والثلوج بمناطق المملكة | بوليتيك

المجلسي الحكومي يكشف عن مخططه لأجل فك العزلة عن المناطق التي حاصرتها الثلوج الكثيفة وآثار البرد

جامع كولحسن صنع حلقة على مقاس أصغر رئيسة جماعة بالمغرب لتبييض وجهها في قناة عمومية تصرف من أموال الشعب.. وهَرَّبْ الحقيقة | إعلام وتواصل

جامع كولحسن صنع حلقة على مقاس أصغر رئيسة جماعة بالمغرب لتبييض وجهها في قناة عمومية تصرف من أموال

عاجل...انطلاق أشغال جلسة محاكمة الزفزافي ورفاقه والمهداوي أكبر الغائبين | بوليتيك

عاجل...انطلاق أشغال جلسة محاكمة الزفزافي ورفاقه والمهداوي أكبر الغائبين

شاهد بالفيديو .. لحظة وصول أشرف بنشرقي لخوص الديربي السعودي ضد النصر | بووز

شاهد بالفيديو .. لحظة وصول أشرف بنشرقي لخوص الديربي السعودي ضد النصر

الأمير مولاي الحسن يترأس بالدار البيضاء افتتاح الدورة 24 للمعرض الدولي للنشر والكتاب | اقتصاد

الأمير مولاي الحسن يترأس بالدار البيضاء افتتاح الدورة 24 للمعرض الدولي للنشر والكتاب

حقيقة تحدي منتصف الليل لي داير حالة على مواقع التواصل الإجتماعي حضيو ولادكم | بووز

حقيقة تحدي '' منتصف الليل '' لي داير حالة على مواقع التواصل الإجتماعي حضيو ولادكم

ماذا يريد عمو بن كيران؟

عــــاجل: الحكم على محامي ''الزفزافي'' بــ20 شهرا حبسا نافذا وغرامة مالية .. وهاعلاش

بتاريــخ : 8 فبراير 2018 / 14:52 عــــاجل: الحكم على محامي الزفزافي بــ20 شهرا حبسا نافذا وغرامة مالية .. وهاعلاش | بوليتيك
عــــاجل: الحكم على محامي ''الزفزافي'' بــ20 شهرا حبسا نافذا وغرامة مالية .. وهاعلاش
حكمت ابتدائية الحسيمة يومه الخميس على عبد الصادق البوشتاوي، محامي معتقلي أحداث الحسيمة والمقرب من ''ناصر الزفزافي'' على وجه الخصوص ، بالحبس النافذ عشرين شهرا، وبغرامة مالية قدرها 500 درهم

''شـوف تيفي''

حكمت ابتدائية الحسيمة يومه الخميس على عبد الصادق البوشتاوي، محامي معتقلي أحداث الحسيمة والمقرب من ''ناصر الزفزافي'' على وجه الخصوص ، بالحبس النافذ عشرين شهرا، وبغرامة مالية قدرها 500 درهم، وذلك على خلفية متابعته بتهمة إهانة موظفين عموميين ورجال القوة العمومية بسبب أدائهم لمهامهم والتهديد وإهانة هيئات منظمة و تحقير مقررات قضائية والتحريض على ارتكاب جنح و جنايات و المساهمة في تنظيم تظاهرة غير مصرح بها ووقع منعها و الدعوة الى المشاركة في تظاهرة.

وحسب مصادر ''شوف تيفي'' فقد حكمت المحكمة على المحامي ''عبد الصادق البوشتاوي'' علنيا ابتدائيا و حضوريا في الشكل : برد جميع الدفوع الشكلية والقول باختصاص هذه المحكمة للبث في القضيـــــة فيما يتعلق بمنطوق الحكم وبعدم مــــؤاخدة المتهم من أجل جنحــــــة جلب زبناء و التصريح ببراءته منـــــها و بمــــؤاخذته من أجل باقــــي ما نسب إليه والحكم عليه بعشرون شهرا حبسا نافدا و بغرامة مالية قدرها 500 درهم مع تحميله الصائر و الإجبار في الأدنى من ناحية الموضوع .

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

شوف تيفي المغرب الحبس البوشتاوي

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

إقرأ أيضا

المجلسي الحكومي يكشف عن مخططه لأجل فك العزلة عن المناطق التي حاصرتها الثلوج الكثيفة وآثار البرد والثلوج بمناطق المملكة | بوليتيك

المجلسي الحكومي يكشف عن مخططه لأجل فك العزلة عن المناطق التي حاصرتها الثلوج الكثيفة وآثار البرد والثلوج بمناطق المملكة

عاجل...انطلاق أشغال جلسة محاكمة الزفزافي ورفاقه والمهداوي أكبر الغائبين | بوليتيك

عاجل...انطلاق أشغال جلسة محاكمة الزفزافي ورفاقه والمهداوي أكبر الغائبين

رئيس النيابة العامة يدخل على الخط في قضية اعتقال المواطنين بسبب مخالفات السير وهذه حقيقة اعتقال المخالفين | بوليتيك

رئيس النيابة العامة يدخل على الخط في قضية اعتقال المواطنين بسبب مخالفات السير وهذه حقيقة اعتقال المخالفين

شـــاعلة بين نقابة الميلودي المخارق و حمدي ولد الرشيد وهاعلاش | بوليتيك

شـــاعلة بين نقابة ''الميلودي المخارق'' و ''حمدي ولد الرشيد'' وهاعلاش

﻿

أحدث حلقات برنامجنا

بالفيديو..نايض الصداع حدا دونور..فأول يوم من عرض تذاكر الديربي..السوق السوداء تُلهب الأسعار | خارج البلاطو
منذ 23 دقيقة

بالفيديو..نايض الصداع حدا دونور..فأول يوم من عرض تذاكر الديربي..السوق السوداء تُلهب الأسعار

في أول خروج إعلامي..سعيدة شرف تُوضح..أغنية العظمة ممنوش ثرات مغربي و مكنعرفش هاذ السيدة اللي قالت ديالها الأغنية وإيلا عندها الدليل تجيبو لينا | خارج البلاطو

في أول خروج إعلامي..سعيدة شرف تُوضح..أغنية العظمة ممنوش ثرات مغربي و مكنعرفش هاذ السيدة اللي قالت ديالها الأغنية وإيلا عندها الدليل تجيبو لينا

خبـــر سار للجماهير الرجاوية..الحافيظي مؤهل لخوض مباراة الديربي | بــووز

خبـــر سار للجماهير الرجاوية..الحافيظي مؤهل لخوض مباراة الديربي

عيــوش يُفجرها في وجه الوزيرة الحقاوي..أنا كنحتارمها و لكن ممتافقش معاها وحتى مغربي متكفيه 20 درهم خاصنا نعطيوهم 200 درهم فالنهار | خارج البلاطو

عيــوش يُفجرها في وجه الوزيرة الحقاوي..أنا كنحتارمها و لكن ممتافقش معاها وحتى مغربي متكفيه 20 درهم خاصنا نعطيوهم 200 درهم فالنهار

﻿

آخر المستجدات

عـــاجل: بعد أسبوع على انتشار فيديو الكانيطة..هافين صورو شاب خرجو من المؤخرة ديالو قرعة ديال فانتا من وسط السبيطار | حوادث و حقوق
منذ 9 دقائق

عـــاجل: بعد أسبوع على انتشار فيديو ''الكانيطة''..هافين صورو شاب خرجو من المؤخرة ديالو قرعة ديال

فيديو : قضية النجم الجزائري رياض محرز تثير الجدل في أوساط الصحافة و الجماهير في إنجلترا | بووز

فيديو : قضية النجم الجزائري رياض محرز تثير الجدل في أوساط الصحافة و الجماهير في إنجلترا

صادم وبالصور..القضاء يوافق على تحول أنثى إلى ذكر | دولي

صادم وبالصور..القضاء يوافق على تحول أنثى إلى ذكر

المجلسي الحكومي يكشف عن مخططه لأجل فك العزلة عن المناطق التي حاصرتها الثلوج الكثيفة وآثار البرد والثلوج بمناطق المملكة | بوليتيك

المجلسي الحكومي يكشف عن مخططه لأجل فك العزلة عن المناطق التي حاصرتها الثلوج الكثيفة وآثار البرد

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2018.