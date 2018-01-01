رئيس النيابة العامة يدخل على الخط في قضية اعتقال المواطنين بسبب مخالفات السير وهذه حقيقة اعتقال المخالفين ﻿

وجه يومه الخميس رئيس النيابة العامة محمد عبد النبوي، مذكرة للوكلاء العامين للملك بجميع المحاكم الاستئنافية والابتدائية، يخبرهم بعدم قانونية تنفيذ الإكراه البدني في حق المواطنين.

"شـوف تيفي"

وجه يومه الخميس رئيس النيابة العامة محمد عبد النبوي، مذكرة للوكلاء العامين للملك بجميع المحاكم الاستئنافية والابتدائية، يخبرهم بعدم قانونية تنفيذ الإكراه البدني في حق المواطنين.

وحسب الوثيقة الرسمية التي حصلت "شوف تيفي" على نسخة منها ، فإن اعتقال المواطنين وتنفيذ الإكراه البدني في حقهم مخالف للقانون، وانتصاراً للقانون، نبه "عبد النبوي" وكلاء المٓلك بجميع محاكم المملكة الى أن تنفيذ الإكراه البدني يقتضي أن يكون المقرر القضائي المطلوب تنفيذه حائزاً لقوة الشيء المقضي به وبلغ بصفة قانونية الى المحكوم عليه وأن يوجه إنذار الى هذا الأخير من طرف طالب الإكراه دون جدوى رغم مرور 30 يوماً والإدلاء بما يفيد عدم إمكانية التنفيذ على أموال المحكوم عليه بالإضافة إلى موافقة قاضي تطبيق العقوبات على تنفيذ الإكراه البدني.

وسبق وتداولت الصفحات الاجتماعية ووسائل الاعلام أن الآلاف من المواطنين المغاربة أضحوا مهددين بالاعتقال في أي وقت تحت ذريعة تنفيذ أحكام قضائية، تقضي بالإكراه البدني في حق مرتكبي مخالفات السير المتعلقة بتجاوز السرعة القانونية، التي التقطتها الكاميرات المثبتة على جنبات الشوارع والطرق الرئيسية بعدة مدن مغربية.