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شـــاعلة بين نقابة ''الميلودي المخارق'' و ''حمدي ولد الرشيد'' وهاعلاش

بتاريــخ : 8 فبراير 2018 / 13:16 شـــاعلة بين نقابة الميلودي المخارق و حمدي ولد الرشيد وهاعلاش | بوليتيك
شـــاعلة بين نقابة ''الميلودي المخارق'' و ''حمدي ولد الرشيد'' وهاعلاش
أطلقت نقابة الميلودي المخارق النار على حمدي ولد الرشيد، رئيس بلدية العيون احتجاجا على ما اعتبرته ''إهانة'' و''تحقيرا'' في حق المدير الإقليمي للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب المطرود من

''شـوف تيفي''

أطلقت نقابة الميلودي المخارق النار على حمدي ولد الرشيد، رئيس بلدية العيون احتجاجا على ما اعتبرته ''إهانة'' و''تحقيرا'' في حق المدير الإقليمي للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب المطرود من اجتماع للمجلس البلدي في الأول من فبراير الجاري، واشتعل فتيل التوتر بين المركزية النقابية وبلدية العيون عندما طرد الرئيس ولد الرشيد المندوب الإقليمي من اجتماع المجلس، بذريعة أن الدعوة وجهت للمندوب الجهوي، الذي اعتذر بحجة أنه في عطلة رسمية.

وهددت الجامعة الوطنية لعمال الطاقة المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل بالرد على المعاملة المهينة التي تعرض لها ممثل مؤسسة عمومية وازنة على يد منتخبين وضعوه في دائرة معركة حسابات سياسوية ضيقة، متهمة إياهم بعرقلة تقدم وتنمية المغرب ورهن مستقبل البلاد ومصير أجيال من المغاربة، حسب ما أوردته مصادر الصباح.

وحمل بيان للجامعة الوطنية للطاقة تهديدات بالتصعيد في مواجهة ولد الرشيد، موضحا أن القرار جاء إثر ''الإهانة الصريحة العلنية والموثقة'' لرئيس بلدية العيون في حق المدير الإقليمي الذي مثل قطاع الكهرباء في فعاليات أشغال اجتماع عمل بحر الأسبوع الماضي، وأنه تمت إحاطة المركزية النقابية علما بكافة تفاصيل وملابسات الواقعة المؤسفة، التي ''تذكر بممارسات بالية يفترض أنها أصبحت جزء من الأرشيف''، وبعد النظر الدقيق في هذا التصرف ''اللامسؤول'' والعصي عن الفهم والتحليل وما خلفه من استياء عارم، ولم تتردد المركزية المذكورة في إعلان تضامنها المطلق واللا مشروط مع المدير الإقليمي، واصفة إياه بضحية تحقير مرفوض، لا لشيء سوى لأنه قام بواجبه المهني، الذي يفرض عليه توضيح المساطر والتدابير المعتمدة داخل المكتب الوطني للكهرباء، وكذا حق المواطنين في الربط الكهربائي المؤقت في حال فتح أوراش مساكنهم.

ووجهت النقابة الدعوة إلى السلطات العمومية الوصية وكافة القوى الديمقراطية، من هيآت منتخبة ومجتمع مدني، للعمل سويا في إطار من التعاون والاحترام، داعية إلى تصحيح هذا السلوك الذي ''يمس بكرامة الأطر والأعوان والموظفين أيان كان قطاعهم''، ويفتح الباب أمام ممارسات '' تسهم في تقدم وتنمية الأقاليم الجنوبية بقدر ما تشكل عائقا يرهن مستقبل المغرب والمغاربة''.

‫شوف تيفي

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شوف تيفي المغرب ولد الرشيد مخارق

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