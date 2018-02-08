عاجــل: إقفال شبابيك دونور وتذاكر الديربي وصلوا لمارشي نوار والأثمنة صاروخية + صور ﻿

علمت شوف تيفي من موفدها بمركب محمد الخامس، أن جميع شبابيك المركب المذكور أُقفلت بحجة أنها كانت مفتوحة من الساعة السابعة صباحا إلى غاية التاسعة صباحا، وطالبوا الجماهير التي حجت بكثافة بالعودة يوم

شوف سبور

علمت شوف تيفي من موفدها بمركب محمد الخامس، أن جميع شبابيك المركب المذكور أُقفلت بحجة أنها كانت مفتوحة من الساعة السابعة صباحا إلى غاية التاسعة صباحا، وطالبوا الجماهير التي حجت بكثافة بالعودة يوم غد الجمعة.

وأضاف مصدرنا، أن الجماهير استنكرت الأمر خاصة وأنهم حجوا إلى الملعب من أجل اقتناء تذاكر الديربي رغم الأمطار الغزيرة.

وفي نفس السياق، أكد موفدنا، أن السوق السوداء تسيطر حاليا على التذاكر حيث أن تذكرة 30 درهما وصلت لـ 50 درهما بينما تذكرة 50 درهما وصلت لـ 100 درهم.

تجدر الإشارة، إلى أن الديربي بين الوداد والرجاء سيجرى يوم السبت على الساعة الثالثة زولا بمركب محمد الخامس .