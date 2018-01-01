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مثير..هذا ما وقع لشخص بسبب ضربه لطفلتيه وزوجته لإيقاظهن لصلاة الفجر

بتاريــخ : 8 فبراير 2018 / 11:40 مثير..هذا ما وقع لشخص بسبب ضربه لطفلتيه وزوجته لإيقاظهن لصلاة الفجر | دولي
مثير..هذا ما وقع لشخص بسبب ضربه لطفلتيه وزوجته لإيقاظهن لصلاة الفجر
قامت الشرطة الألمانية في مدينة فريدريشسهافن، بإخراج رجل أفغاني، من منزله، ومنعته من الرجوع إليه لمدة أربعة أيام، بسبب ضربه لطفلتيه وزوجته بسبب عدم استيقاظهن لتأدية صلاة الفجر.

"شوف تيفي"

قامت الشرطة الألمانية في مدينة فريدريشسهافن، بإخراج رجل أفغاني، من منزله، ومنعته من الرجوع إليه لمدة أربعة أيام، بسبب ضربه لطفلتيه وزوجته بسبب عدم استيقاظهن لتأدية صلاة الفجر.

 وحسب ما كشفت عنه وسائل إعلام ألمانية، مساء أمس الأربعاء، فإن فتاة أفغانية تبلغ من العمر 13 عاماً في مدينة فريدريشسهافن الألمانية، طلبت المساعدة عبر هاتف الطوارئ، بعد أن قام والدها بضربها هي وأختها الصغرى ووالدتها بمقبض معدني لمنفضة غبار وبحذاء، لتقوم الشرطة الألمانية بإخراجه من المنزل، ومنعته من العودة إليه لمدة أربعة أيام.

 وأضافت المصادر ذاتها أن طفلتي الأفغاني البالغ من العمر 40 سنة، أفادتا بأنه أصبح عنيفا معهما لأنهما ترفضان الاستيقاظ مبكراً في الصباح لتأدية صلاة الفجر، مشيرة إلى أن الشرطة، وجدت كدمات لإصابات عدة على أجسام زوجة الرجل وطفلتيه، وكانت بعض آثار الإصابات تعود لضربات قديمة.

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