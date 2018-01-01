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رونالدو يؤكد على الريال بالتعاقد مع الأفضل في العالم

بتاريــخ : 8 فبراير 2018 / 09:27 رونالدو يؤكد على الريال بالتعاقد مع الأفضل في العالم | سبور
رونالدو يؤكد على الريال بالتعاقد مع الأفضل في العالم
أكد رونالدو النجم السابق للمنتخب البرازيلي لكرة القدم على ضرورة تعاقد فريقه السابق ريال مدريد مع مواطنه نيمار، الذي انتقل لصفوف باريس سان جرمان الفرنسي خلال الصيف الماضي قادما من برشلونة.

شوف سبور

أكد رونالدو النجم السابق للمنتخب البرازيلي لكرة القدم على ضرورة تعاقد فريقه السابق ريال مدريد مع مواطنه نيمار، الذي انتقل لصفوف باريس سان جرمان الفرنسي خلال الصيف الماضي قادما من برشلونة.

ويرى رونالدو أن المهاجم نيمار لاعب خارق، وقد يكون الأفضل في العالم، كما أن ريال مدريد يحتاج للافضل في العالم خلال الفترة المقبلة.

وتحدث رونالدو عن نيمار خلال حفل أقامته شركة "نايكي" دون الكشف هل فعلا هناك مفاوضات رسمية مع اللاعب أم لا.

ويواجه ريال مدريد، نيمار وفريقه باريس سان جرمان، في الدور الثاني من دوري أبطال أوروبا خلال الأسابيع المقبلة.

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