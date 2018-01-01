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هام للمغاربة..البرد بزاف وأمطار رعدية اليوم الخميس

بتاريــخ : 8 فبراير 2018 / 09:04 هام للمغاربة..البرد بزاف وأمطار رعدية اليوم الخميس | مجتمع
هام للمغاربة..البرد بزاف وأمطار رعدية اليوم الخميس
تتوقع مديرية الأرصاد الجوية الوطنية، بالنسبة لليوم الخميس، أن يبقى الطقس باردا بالمرتفعات والجنوب الشرقي والمنطقة الشرقية والهضاب العليا و وداخل البلاد.

"شوف تيفي"

تتوقع مديرية الأرصاد الجوية الوطنية، بالنسبة لليوم الخميس، أن يبقى الطقس باردا بالمرتفعات والجنوب الشرقي والمنطقة الشرقية والهضاب العليا و وداخل البلاد.

وسيلاحظ تساقط أمطار أو زخات مطرية أحيانا رعدية معتدلة إلى محليا قوية بالسواحل الممتدة شمال طرفاية و السهول الشمالية و الوسطى و الساحل المتوسطي ومنطقة طنجة.

كما سيسجل مرور سحب كثيفة مصحوبة بأمطار أو زخات متفرقة بالمنطقة الشرقية والجنوبية الشرقي والمرتفعات وشمال الأقاليم الجنوبية.

ويرتقب نزول ثلوج فوق كل من مرتفعات الأطلسين الكبير والمتوسط و الريف والأطلس الصغير والجنوب الشرقي وجنوب المنطقة الشرقية والهضاب العليا التي يفوق علوها 900 متر . عدا ذلك، ستكون الأجواء قليلة السحب إلى غائمة جزئيا على العموم. وستهب الرياح معتدلة إلى محليا قوية بالأقاليم الجنوبية ووسط البلاد وضعيفة إلى معتدلة من القطاع الشمالي بباقي جهات المملكة.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا مابين ناقص 08 وناقص 4 درجات بمرتفعات الأطلس، وما بين ناقص 03 وصفر درجة جنوب المنطقة الشرقية و الهضاب العليا، وما بين صفر درجة و05 درجات بالسايس وشمال المنطقةالشرقية وهضاب الفوسفاط ووالماس والغرب واللوكوس والسهول الشمالية ، وستكون مابين 06 و11 درجة بسوس والسواحل الوسطى والأقاليم الجنوبية.

وستتأرجح درجات الحرارة العليا مابين ناقص 02 و 06 درجات بالمرتفعات ، وما بين 05 و10 درجات بالهضاب، وما بين 07 و13 درجة بالسهول الداخلية الشمالية والوسطى و الجنوب الشرقي للبلاد،وما بين 12 و17 درجة بالقرب من السواحل و سوس وشمال الأقاليم الجنوبية، وستكون مابين 16 و 22 درجة بأقصى جنوب البلاد.

وسيكون البحر هادئا إلى قليل الهيجان بالواجهة المتوسطية، وقليل الهيجان بالبوغاز، وقليل الهيجان إلى هائج بين طنجة والعرائش، وقوي إلى جد قوي الهيجان بين الجرف وبوجدور، وهائجا بباقي السواحل.

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المغرب شوف تيفي أمطار رعدية درجات الحرارة

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