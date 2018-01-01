بعد حضوره محاكمة معتقلي الريف بمحكمة الاستئناف..عيوش يكشف كل شيئ..مشيت عند الأب ديال الزفزافي و هضرت مع المعتقلين غناو ليا نشيد وطني وضحكو ليا درت ليهم شارة النصر و خرجت ..كانت زيارة عادية بدون مناورة و بكل وضوح