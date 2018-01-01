مريم بن صالح تغادر منصبها على رأس الباطرونا ﻿

تشرع رسميا إدارة الاتحاد العام لمقاولات المغرب في استقبال ملفات المرشحين لخلافة مريم بن صالح شقرون، التي تغادر منصبها على رأس الباطرونا بعد ولايتين دامتا 6 سنوات.

''شوف تيفي''

تشرع رسميا إدارة الاتحاد العام لمقاولات المغرب في استقبال ملفات المرشحين لخلافة مريم بن صالح شقرون، التي تغادر منصبها على رأس الباطرونا بعد ولايتين دامتا 6 سنوات.

وحسب يومية أخبار اليوم في عددها الصادر ليوم غد الخميس، فقد حدد المجلس الإداري الذي انعقد أمس الثلاثاء بالراشيدية، يوم 15 مارس المقبل، موعدا لفتح ملف الترشيحات في وجه الراغبين في خلافة بنصالح على أن تمتد فترة الترشيحات إلى شهر كامل، تليها فترة تخصص لحملة المرشحين قبل حلول موعد الانتخابات في شهر ماي المقبل.

ورغم عدم إعلان أي اسم بشكل رسمي رغبته في الترشح لخلافة بنصالح فإن بعض المصادر تشير إلى إمكانية أن ينحصر السباق نحو الرئاسة بين كل من عبد الإله حفيظي رئيس فريق الباطورنا بمجلس المستشارين ورئيس فيديرالية النقل بالاتحاد، وحكيم المراكشي النائب السابق لبنصالح.