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بالصــور: أغنية جديدة لفنان لبناني عشق المغرب و استقر في مدينته الحمراء

بتاريــخ : 8 فبراير 2018 / 01:52 بالصــور: أغنية جديدة لفنان لبناني عشق المغرب و استقر في مدينته الحمراء | ثقافة و فنون
بالصــور: أغنية جديدة لفنان لبناني عشق المغرب و استقر في مدينته الحمراء
يستعد الفنان اللبناني جورج شهيد الذي عشق المغرب و استقر في مدينته الحمراء ''مراكش'' لأزيد من 3 سنوات( يستعد) لتسجيل عمل جديد رومانسي بطلب من جمهوره على طريقة الفيديو كليب

شـــوف تيفي:

يستعد الفنان اللبناني جورج شهيد الذي عشق المغرب و استقر في مدينته الحمراء ''مراكش'' لأزيد من 3 سنوات( يستعد) لتسجيل عمل جديد رومانسي بطلب من جمهوره على طريقة الفيديو كليب

-و بالإضافة إلى هذا العمل سيشارك جورج الملحن و الكاتب و الذي تعامل مع مجموعة من الفنانين العرب، (سيشارك) في مجموعة من التظاهرات الفنية في المغرب ابتداءا من شهر أبريل المقبل كما يفكر في إعادة مجموعه من الأغاني من الفلكلور المغربي بتوزيع جديد .

و حسب ما توصل له ''شوف تيفي'' كشف الفنان اللبناني أن اختياره الاستقرار في المملكة المغربية كبلد إقامة دائم له جاء لما تنعم به البلاد من أمان و استقرار رغم أنه دائم التنقل بين عواصم عربية دولية في إطار جولاته وحفلاته الفنية.

و أضاف جورج شهيد أن قرار الاستقرار في المغرب نهائيا هو قرار اتخذه لما يعرف عن المغاربة من كرم و ترحاب و حسن المعاملة و هي ذات الشيم التي يتمتع بها الشعب اللبناني وفق قوله

و يضم ريبرتوار الفنان اللبناني أغاني ناجحة أهمها ''علمني'' و ''مسكر ع الحب'' -هو الأخ الأكبر لنجم برنامج سطار اكاديمي ''جان شهيد''.

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

شوف تيفي المغرب فنان لبنان جورج مراكش

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