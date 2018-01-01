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حساب فيسبوكي يتهم وكيلا للملك بالاختطاف

بتاريــخ : 8 فبراير 2018 / 01:14 حساب فيسبوكي يتهم وكيلا للملك بالاختطاف | مجتمع
حساب فيسبوكي يتهم وكيلا للملك بالاختطاف
أمر الوكيل العام لدى استئنافية وجدة بإجراء بحث مع شخص يتحدر من بركان، حول نشره مجموعة من الأشرطة والكتابات على الإنترنت وجه فيه سيلا من التهم إلى القضاة وذكر فيها أسماء من لجأ إليهم دون أن ينصفوه،

''شوف تيفي''

أمر الوكيل العام لدى استئنافية وجدة بإجراء بحث مع شخص يتحدر من بركان، حول نشره مجموعة من الأشرطة والكتابات على الإنترنت وجه فيه سيلا من التهم إلى القضاة وذكر فيها أسماء من لجأ إليهم دون أن ينصفوه، واتهمهم بإقبار شكايته وغيرهم من الإدعاءات التي سجلها بالصوت والصورة.

وحسب ما أوردته يومية الصباح في عددها الصادر ليوم غد الخميس، فإن مصادر متطابقة أشارت إلى أنه وبالموازاة مع التسجيلات والكتابات التي تهين القضاة والتي تجري فيها الأبحاث، أثارت كتابات منشورة في الحساب الشخصي للمعني بالأمر في ''فيسبوك'' ضجة كبيرة ببركان كما طرحت استفهامات عريضة حول اتهامه لنائب لوكيل الملك لدى ابتدائية بركان، ذكره بالإسم والصفة، ونسب إليه تهمة اختطافه بالشارع دون مزيد من التوضيحات، كما لم يشر إلى مباشرته إجراءات قضائية في هذا الشأن، إذ اكتفى بالقول إن اعتقاله سياسي محض واستمرار للتستر على الجرائم خاصة عملية الاختطاف التي لم يود نائب الوكيل العام المذكور الإشارة إليها، والتي ساهم فيها نائب وكيل الملك.

وأضافت اليومية بأن صاحب الحساب أردف تعيلقاته بصور مفبركة تجمعه بناصر الزفزافي المعتقل على ذمة أحداث الريف، عنونها بالبنط العريض بعبارة: ''إما عظماء فوق الأرض أو عظام في جوفها''.

‫شوف تيفي

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المغرب شوف تيفي بركان وجدة الفيسبوك الريف التوضيحات وكيل الملك

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