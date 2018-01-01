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بتاريــخ : 8 فبراير 2018 / 00:42 حصري..اعتقال مقدم وموظف بالفنيدق والقضية فيها تزوير شواهد السكنى | مجتمع
حصري..اعتقال مقدم وموظف بالفنيدق والقضية فيها تزوير شواهد السكنى
علمت ''شوف تيفي'' من مصدر مطلع أن عناصر الشرطة القضائية بولاية تطوان، أوقفت عون سلطة وموظف بقسم الإمضاءات بالبلدية وأحد الأشخاص، للاشتباه في تورطهم في تزوير شواهد طبية.

''شوف تيفي''

علمت ''شوف تيفي'' من مصدر مطلع أن عناصر الشرطة القضائية بولاية تطوان، أوقفت عون سلطة وموظف بقسم الإمضاءات بالبلدية وأحد الأشخاص، للاشتباه في تورطهم في تزوير شواهد طبية.

وأضاف المصدر ذاته أن الشرطة القضائية بولاية أمن تطوان، حلت الجمعة الماضي، ببلدية الفنيدق، حيث تمت مراقبة السجلات الخاصة بالإمضاءات، ليتبين لها تورط عون سلطة وموظف في مصلحة الإمضاءات في تزوير شواهد السكنى، ومنحها لأشخاص راغبين في دخول سبتة.

وأكد ذات المصدر أن الموقوفين تم تقديمهم مباشرة بعد اعتقالهم على أنظار وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية، والذي أمر بإيداعهم سجن الصومال بتطوان.

‫شوف تيفي

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المغرب شوف تيفي موظف ولاية أمن تطوان عون سلطة

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