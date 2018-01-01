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كارسيلا يبحث عن فرصته مع الأسود من بوابة الدوري البلجيكي

بتاريــخ : 8 فبراير 2018 / 00:26 كارسيلا يبحث عن فرصته مع الأسود من بوابة الدوري البلجيكي | سبور
كارسيلا يبحث عن فرصته مع الأسود من بوابة الدوري البلجيكي
يرغب مهدي كارسيلا، لاعب فريق ستاندار دولييج الفوز بثقة هيرفي رونار مدرب المنتخب المغربي للمشاركة في نهائيات كأس العالم روسيا 2018 بعد عودته للدوري البلجيكي.

شوف سبور

يرغب مهدي كارسيلا، لاعب فريق ستاندار دولييج الفوز بثقة هيرفي رونار مدرب المنتخب المغربي للمشاركة في نهائيات كأس العالم روسيا 2018 بعد عودته للدوري البلجيكي.

وقال كارسيلا في تصريح لصحيفة بلجيكية، أنه اختار الرحيل عن أولمبياكوس اليوناني، بحثا عن دقائق لعب إضافية، واستعادة مكانته ضمن الترسانة الأساسية رفقة المنتخب المغربي، بعد غياب داب منذ الجولة الثالثة من التصفيات الإفريقية، المؤهلة إلى ''المونديال''.

وأكد لاعب فريق ستاندار، ان تجربة في الدوري اليوناني رغم تسببه في ابعاده عن المنتخب الا انه غير نادم على تجربته الكروية، موضحا أنها تجربة ستضيف إليه بالتأكيد شيئا، بغض النظر عن المشاكل التي واجهها.

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شوف سبور المغرب مهدي كارسيلا المنتخب المغربي

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