مثير..التجسس على ثكنة عسكرية بالراشيدية ﻿

تحقق فرقة من الدرك الملكي مع متهمين بالتجسس على ثكنات عسكرية ومحاولة التقاط صور خاصة بثكنات من الداخل، دون أن تعرف الأسباب الحقيقية وراء عملية التجسس.

''شوف تيفي''

تحقق فرقة من الدرك الملكي مع متهمين بالتجسس على ثكنات عسكرية ومحاولة التقاط صور خاصة بثكنات من الداخل، دون أن تعرف الأسباب الحقيقية وراء عملية التجسس.

ووفق يومية المساء في عدد يوم غد الخميس، فإن دورية عسكرية تابعة للقوات المسلحة الملكية بالراشيدية، اعتقلت مشتبها بهما كان بحوزتهما منظاران متطوران، كانا يحاولان التقاط صور لتجهيزات ثكنة عسكرية، مستعينين بدراجة نارية.

وأضافت اليومية بأن الحادث استنفر دوريات عسكرية انتقلت إلى الثكنة التي كانت موضوع التجسس، إذ تم إيقاف المتهمين وتسليمهما إلى فرقة للدرك الملكي قصد التحقيق معهما، ومعرفة أسباب التقاط الصور، واستعمال منظارين لمعرفة ما يوجد داخل الثكنة.