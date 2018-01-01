لعبة الحوت الأزرق تستنفر السلطات بعد تسجيل أول حالة بالمغرب ﻿

بادرت السلطات المحلية بإقليم بنجرير إلى إخضاع طفل يبلغ من العمر 12 سنة لفحص طبي بمستشفى الأمراض النفسية بمراكش، بعد اكتشاف تعاطية للعبة ''الحوت الأزرق'' القاتلة.

"شوف تيفي"

بادرت السلطات المحلية بإقليم بنجرير إلى إخضاع طفل يبلغ من العمر 12 سنة لفحص طبي بمستشفى الأمراض النفسية بمراكش، بعد اكتشاف تعاطية للعبة "الحوت الأزرق" القاتلة.

وحسب ما أوردته يومية المساء في عددها الصادر ليوم غد الخميس، فإن أب الطفل عمد إلى إشعار باشوية بنجرير بالواقعة، فرض اللجوء إلى تدابیر استعجالية، ومنها عرض الطفل على أطباء مختصين لتحديد مدى تأثره بهاته اللعبة التي تسببت في وفاة أزيد من 140 شخصا عبر العالم، معظمهم من الأطفال والمراهقين، بعد استدراجهم بمجموعة من التعليمات التي تنتهي بانتحارهم إما شنقا، أو برمي أنفسهم من مبان عالية.

ووفق مصادر اليومية فإن السلطات المحلية قامت بإجراء بحث كشف أن الطفل حاول استمالة عدد الكرة من أصدقائه من أجل تطبيق بعض التحديات النفسية الخاصة باللعبة، والتي تبتدئ بالتدريج من الانعزال، والاستماع إلى نوع معين من الموسيقى إلى الوقوف على أسطح المنازل ومشاهدة مقاطع مروعة، وإيذاء النفس أو الآخرين بشكل عمدي، والسهر إلى ساعات متأخرة من الليل، وصولا إلى الانتحار ضمن النطاق الزمني المحدد للعبة التي تنتهي في 50 يوما.