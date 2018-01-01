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عــاجل..بلاغ هام من وزارة الداخلية و هذا ما أمر به الملك محمد السادس

بتاريــخ : 7 فبراير 2018 / 22:56 عــاجل..بلاغ هام من وزارة الداخلية و هذا ما أمر به الملك محمد السادس | بوليتيك
عــاجل..بلاغ هام من وزارة الداخلية و هذا ما أمر به الملك محمد السادس
في إطار مواجهة التقلبات المناخية،أعطى الملك محمد السادس، تعليماته السامية إلى القطاعات الحكومية والمصالح المعنية قصد الاستمرار في التجند والتعبئة وبذل المزيد من الجهود للتخفيف من الآثار السلبية

شــــوف تيفي:

في إطار مواجهة التقلبات المناخية،أعطى الملك محمد السادس، تعليماته السامية إلى القطاعات الحكومية والمصالح المعنية قصد الاستمرار في التجند والتعبئة وبذل المزيد من الجهود للتخفيف من الآثار السلبية لموجة التساقطات الثلجية والمطرية الكثيفة والانخفاض الحاد في درجات الحرارة التي تعرفها بعض عمالات وأقاليم المملكة.

و حسب بلاغ لوزارة الداخلية توصلت شوف تيفي بنسخة منه يومه الأربعاء، أمر الملك بمواصلة المجهودات عبر التعبئة الشاملة لجميع الوسائل اللوجستيكية والبشرية لتخفيف العبء عن ساكنة المناطق المعنية في مواجهة التداعيات الناجمة عن التقلبات المناخية وسوء الأحوال الجوية.

كما أمر الملك باتخاذ جميع الاجراءات لفك العزلة عن المناطق المتضررة وتقديم الدعم والمساعدة للمواطنين .

 

‫شوف تيفي

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شوف تيفي المغرب الملك فك العزلة مناطق متضررة التساقطات الثلوج.

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