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مثير..البوليس يحقق مع مدرب الوداد السابق عموتة..وها علاش

بتاريــخ : 7 فبراير 2018 / 21:48 مثير..البوليس يحقق مع مدرب الوداد السابق عموتة..وها علاش | سبور
مثير..البوليس يحقق مع مدرب الوداد السابق عموتة..وها علاش
استمعت فرقة محاربة الجريمة المعلوماتية بالمصلحة الولائية القضائية بالرباط، مؤخرا، إلى الحسين عموتة مدرب الوداد الرياضي السابق بأمر من وكيل الملك، بعدما وضع شكاية أمام القضاء يتهم فيها مجهولين

"شوف تيفي"

استمعت فرقة محاربة الجريمة المعلوماتية بالمصلحة الولائية القضائية بالرباط، مؤخرا، إلى الحسين عموتة مدرب الوداد الرياضي السابق بأمر من وكيل الملك، بعدما وضع شكاية أمام القضاء يتهم فيها مجهولين بإحداث صفحة على "فيسبوك" باسمه وتوجيه اتهامات خطيرة لمسؤولين بالفريق الأحمر.

وحسب ما أوردته يومية الصباح في عددها الصادر ليوم غد الخميس، فقد أوضح مصدر مقرب من التحقيقات أن الضابطة القضائية استدعت عموتة فور توصلها بالأمر الصادر عن ممثل النيابة العامة وحصلت على معلومات منه حول ظروف وملابسات الاتهامات التي صدرت عن حساب بالفيسبوك وأقر المشتكي بأنه تفاجأ باتصالات هاتفية من قبل أطر رياضية حول ما صدر باسمه، فصرح لهم بأن الأمر لا علاقة له به بتاتا.

وبخصوص ما إذا كان الحساب يعود إليه وتمت قرصنته، تضيف اليومية، أوضح عموتة أنه يشك في انتحال هويته عبر العالم الافتراضي لجره إلى مواجهات يجهل أسبابها.

واستنادا إلى مصدر اليومية استعانت الضابطة القضائية بمعطيات رقمية وفرها المدرب وأحيلت على مختبر تحليل الآثار الرقمية التابع للمديرية العامة للأمن الوطني بالرباط، قصد تعقب أحدث حساب أطلق تدوينات خطيرة.

 

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