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مؤلم..مصرع عامل بناء بسلوان بعد سقوطه من رافعة

بتاريــخ : 7 فبراير 2018 / 20:03 مؤلم..مصرع عامل بناء بسلوان بعد سقوطه من رافعة | حوادث و حقوق
مؤلم..مصرع عامل بناء بسلوان بعد سقوطه من رافعة
لقي عامل بناء مصرعه، يومه الأربعاء، عقب سقوطه من أعلى رافعة بعمارة في طور التشييد توجد بحي العمران بسلوان، قرب مدينة الناظور.

"شوف تيفي"

 لقي عامل بناء مصرعه، يومه الأربعاء، عقب سقوطه من أعلى رافعة بعمارة في طور التشييد توجد بحي العمران بسلوان، قرب مدينة الناظور.

 وحسب مصادر مطلعة فإن العامل "علي.أ" الذي فارق الحياة على الفور نتيجة إصابته بجروح على مستوى الرأس، يبلغ من العمر 30 سنة وهو متزوج ينحدر من جماعة تاهلة بإقليم تازة.

 وأكدت المصادر ذاتها بأن عناصر الدرك الملكي بقيادة قائدها المركزي مرفوقة بعناصر القوات المساعدة، حلت بمكان الحادث، بحيث تم فتح تحقيق للكشف عن ظروف وملابسات النازلة، بينما تم نقل جثة الهالك إلى المستشفى المركزي.

 

‫شوف تيفي

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المغرب شوف تيفي عامل بناء حي العمران إقليم تازة

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