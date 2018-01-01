 رئيس المغرب الفاسي:لـ''شوف سبور'': مزال متوصلنا بنصيبنا من صفقة بنشرقي و أنا ماغاديش نسبق الأحداث ﻿
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رئيس المغرب الفاسي:لـ''شوف سبور'': مزال متوصلنا بنصيبنا من صفقة بنشرقي و أنا ماغاديش نسبق الأحداث

بتاريــخ : 7 فبراير 2018 / 20:01 رئيس المغرب الفاسي:لـشوف سبور: مزال متوصلنا بنصيبنا من صفقة بنشرقي و أنا ماغاديش نسبق الأحداث | سبور
رئيس المغرب الفاسي:لـ''شوف سبور'': مزال متوصلنا بنصيبنا من صفقة بنشرقي و أنا ماغاديش نسبق الأحداث
أكد أحمد المرنيسي، رئيس المغرب الفاسي، أن فريقه لم يتوصل بنصيبه من صفقة انتقال أشرف بنشرقي لصفوف الهلال السعودي، حتى الآن، معللا ذلك بالقول '' يقدر إيكون الفريق الأحمر باقي ماتوصلش بالفلوس'' .

 ''شوف سبور'' : عبدالغفور ضرار

 أكد أحمد المرنيسي، رئيس المغرب الفاسي، أن فريقه لم يتوصل بنصيبه من صفقة انتقال أشرف بنشرقي لصفوف الهلال السعودي، حتى الآن، معللا ذلك بالقول '' يقدر إيكون الفريق الأحمر باقي ماتوصلش بالفلوس'' .

وأضاف رئيس المغرب الفاسي، في اتصال هاتفي، لـ''شوف سبور''، ''لدينا عقد بيننا و بين مسوؤلي الوداد الرياضي، ينص على استفادة المغرب الفاسي بنسبة %25، من أي انتقال لبنشرقي لأي فريق آخر''، موضحا '' راسلنا الفريق الأحمر، لمطالبته بحصتنا من صفقة انتقال بنشرقي إلى الفريق السعودي ، وما زلنا ننتظر رده'' .

وتابع أحمد المرنيسي، '' لا نعلم حتى الآن رقم الصفقة الحقيقي لانتقال بنشرقي''، مشيرا ''لا نستبق الأحداث، حتى نتوصل بحقنا''.

وكشفت تقارير إعلامية، أن قيمة الصفقة هي 5 ملايين دولار بشكل عام ، حيث 3 ملايين دولار هي قمية الصفقة انتقال بنشرقي إلى الهلال السعودي، و ملياري دولار هي في إطار اتفاقية تعاون بين الفريقين، وبهذا سيستفيد الفريق المصاوي بـ 600 مليون سنتيم.

 

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شوف سبور المرنيسي بنشرقي المغرب الفاسي الوداد

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